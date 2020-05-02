بين كورونا وبعثة الامم المتحدة.. كان لدينا وطن اسمه السودان





وجود ذو ولاية على السودان .. وبس !

اذا محتاجين ولاية الامم المتحدة إذن فنحن ليس لدينا لا كفاءات ولا خبراء ولا حكومة .. عندنا انتهازيين مصلحية ويريدون من يدير لهم البلد ..

ما تقولوا خايفين من الكيزان أو الدعم السريع .. هل تتوقع ان الامم المتحدة ستدخل في صراع مسلح لتحمى حكومتك الانتقالية أو المنتخبة؟؟ إذن فمرحبا باليمن و ليبيا في السودان .

وزي ما قلت شعب الواقع ما جايب خبر وشعب الفيس بوك ما فاهم خبر

وبين الكورونا و بعثة الامم المتحدة .. كان لدينا وطن اسمه السودان.

Shadia Omar

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