خالد سلك في تلفزيون السودان : قد يحدث انقلاب عسكري او انهيار للدولة خلال الفترة الانتقالية!!!





خالد عمر يوسف القيادي بالمؤتمر السوداني “سلك” في التلفزيون القومي: قد يحدث انقلاب عسكري او انهيار للدولة خلال الفترة الانتقالية!!!.

لو الثورة مشت في طريق اكتوبر وابريل كان الايام دي بنكون في انتخابات لكن للاسف بعض قصيري النظر ادخلو نفسم والبلاد في دوامة ..

ما كان صحيح انو جيش قومي يشارك كيان سياسي في فعل سياسي ضد خصوم ولا كان صحيح سرقة مجهود الجماهير بواسطة احزاب يسارية معزولة جماهيريا ..

رغم الفشل الماثل مافي قيادي قحتاوي قادر يتصالح مع نفسو ويطلع يقول فشلنا ونمشي للانتخابات دايرين شريكم العسكري يطلع ينهي الفترة عشان يشيل وش القباحة ويبدو من تصريح خالد سلك ان القوات المسلحة في طريقها لانهاء أسوأ فترة تحسب عليها قبل دخول خيل الغزاة لتدنيس عزة التراب الوطني !!!

حركة 14 ديسمبر

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