



زي الايام دي السنة الفاتت كنت برد على الاشاعات عن شيخ عبدالحي بالأدلة والبراهين بتواريخها في مقابل قطيع بينقل الكلام بدون دليل ولا عاوز يعرف الحقيقة شنو اصلا .

صراحة استفدت شديد من موجة فاتت تقريبا في الفترة من ٢٠١٠ لحدي ٢٠١٢ كانت بداية ظهور نفس الطينة دي بس عندها لحية وبتتعامل بمصطلحات شرعية ، فالواحد بقى جلدو تخين ومتوقع اي اسلوب واي كلام.

اكبر فايدة استفدتها من الفترة دي انو ممكن تكون بتتعامل مع الزول على انو عقل ويطلع مجرد بوق بيفتش الترند عشان يحافظ على موقعو كببليك فيقر وتناقشو ويكون ما عندو اي منطق بس ما يقدر يغير رايو عشان وضعو ف السوشيال ميديا .

يوما ما حنحكي عن الناشط البقى مستشار ورجل الأعمال عضو الحزب السياسي والواسطة.

نصيحة لكل معارض لقحت : ما تحرق دمك مع جدادها فما عندهم ذرة عقل.

Omer Yousif

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