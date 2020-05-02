زي الايام دي السنة الفاتت كنت برد على الاشاعات عن شيخ عبدالحي بالأدلة والبراهين بتواريخها في مقابل قطيع بينقل الكلام بدون دليل ولا عاوز يعرف الحقيقة شنو اصلا .
صراحة استفدت شديد من موجة فاتت تقريبا في الفترة من ٢٠١٠ لحدي ٢٠١٢ كانت بداية ظهور نفس الطينة دي بس عندها لحية وبتتعامل بمصطلحات شرعية ، فالواحد بقى جلدو تخين ومتوقع اي اسلوب واي كلام.
اكبر فايدة استفدتها من الفترة دي انو ممكن تكون بتتعامل مع الزول على انو عقل ويطلع مجرد بوق بيفتش الترند عشان يحافظ على موقعو كببليك فيقر وتناقشو ويكون ما عندو اي منطق بس ما يقدر يغير رايو عشان وضعو ف السوشيال ميديا .
يوما ما حنحكي عن الناشط البقى مستشار ورجل الأعمال عضو الحزب السياسي والواسطة.
نصيحة لكل معارض لقحت : ما تحرق دمك مع جدادها فما عندهم ذرة عقل.
Omer Yousif
تعليقات فيسبوك
1 تعليق
يا أنت تعارض قحط ليه ؟ وعشان إيييييه ؟
إليك الإنجاز القحطاوي في الزمن الخاوي
كان علي حكومة الثورة أنْ تعمل ليل نهار, و منذ أوَّل أيامها نجحتْ في توفير السيولة النقدية
مداخلة ” هذا الموهوم ، للآن لم يعرف من أين أتت تلك السيولة ، وراعي الدجاج في المزارع عارف من أين أتت تلك السيولة
و توالتْ الانجازات في كل المرافق …
أي إنجازات وأين هي ؟ ابحثوا مع الشرطة عن تلك الإنجازات ، لا تكون لطشتها الدولة العميقة
و كثيرها ” يعني الإنجازات ” لم يعرفه المواطن لغياب الإعلام الرسمي و إحجامه عن الإعلام بإنجازات الحكومة ” مثل هذا الوهم لا يفرخ إلا في زمن الدكتاتوريات ”
وكيف تغفل حكومة الغفلة عن دور الإعلام ، وفيصلهم قاعد يعمل في شنو ؟ ماهو شايفنه متفرغ لمعارك دون كيشوتية مع أنس عمر والذي جعلهم يدفعون 500 يورور للجراد الإلكتروني ،
غالبهم يبرزوا تلك الإنجازات المجهرية للعلن ؟ ومثل الحملات الكاذبة ” شكرا فشلوك ” ؟
فقد كانت مثقلة بالكوادر التي تدين بالولاء للنظام البائد. و إلي جانب الحكومة نذْكر لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد و استرداد الاموال التى تسعدنا اسبوعياً بما يرد في مؤتمراتها
الصحفية مِن كشف و تعرية لرموز النظام البائد و اعتدائهم الفاحش علي الممتلكات العامة و قد ضربوا بعرض الحائط شعاراتهم( لا لدنيا قد عملنا, نحن للدين فداء). لن أعلق ….متروكة لذوي الاختصاص
و رغم الضائقة المعيشية و ما يصاحب جائحة الكورونا مِنْ تضييق اضافي, فإنَّ الأمل موفور و البشريات تمضي بنا الى الخير,
ياتو بشريات ؟ بشريات الاستعمار القادم ؟ أم بشريات تصريحات الناشط أبو شنطة ؟ وتناقضاته التي تدل على كفاءة عالية في الحكمة والتدبر ؟ أم بشريات ولد مدني وصفوف الخبز ؟ أم
بشريات تشغيل الطلمبات التي غادرها المختصون وتركوها لشفع قحط يصوتوا فيها ، ما عارفين فيها شرق من غرب
أي بشريات أيها الموهوم ؟
فنحن نصحو كل يوم مستمتعين بحلاوة الإطاحة بأبْشع نظام حكم ربما علي مستوي العالَم و مَرّ التاريخ.
هذا هو مبلغ علمك بالتغيير ، مبلغ أملك لتطور الأوطان وهذا مثال شاهد على عقلية القحاطة ومن يدور في فلكهم المعوووج