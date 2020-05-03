هكذا تنفذ الشرطة في السودان قانون الطوارئ الصحية للمخالفين!!





الصور دي الآن من داخل حراسة القسم الأوسط _ بمدينة الأبيض لمواطنين محتجزين بقانون الطوارئ الصحية.

القصة كالآتي:

في مشكلة حصلت بين عصابة نيقرز وعمال فرن بحي المطار، وحصل إشتباك وأذي جسيم وجمهرة شديدة قدام الفرن إتدخلنا كلجنة إدارية للحي وبصفتي (الأمين العام) ومعاي د. مجدي حامد (أمين الخدمات) وبلغنا نقطة الشرطة بالحي وجات الدورية ورفعت المتعاركين، ومن واقع مسؤليتنا الإدارية لحقناهم في القسم الشرقي عشان نتابع الإجراءات القانونية ونفتح بلاغات (تعدي، إرهاب، سرقة، إتلاف) بعد إستشارة هاتفية للأستاذ/ الخطاب الشيخ (رئيس اللجنة) الكان مشغول وعرفنا إنهم ما في القسم الشرقي، بعدها إتحركنا للقسم الأوسط، ولاقينا مقدم كدا ما ركزت في أسمو، وحكينا ليهو الحاصل، رفض يتجاوب معانا ويسمع شكوانا وأمر بالقاء القبض علينا وفتح بلاغ طوارئ في مواجهتنا.

دخلنا الحراسة زي المجرمين ولقيناها مليانة ناس وما فيها أي تهوية ومافي موية، وتجدر الإشارة لإننا ناس صايمين ومافي أي إجراءات سلامة ولا تباعد إجتماعي ولا يحزنون.

الحراسة فيها أربعة زنزانة مليانة بعدد ما عارفو كم، وهسي أنا بكتب البوست دا من الممر الفيهو أكتر من أربعين نفر ومستعد أعمل لايف برضو.

وأكتر حاجة محزنة وجود نساء بينا وبينهم بوابة شبكية ومن ضمنهم إمرأة بي طفلها لا يتجاوز عمره الأربعة شهور.

دي الإجراءات المتبعة لمكافحة جائحة الكورونا بولاية شمال كردفان.؟!

صراحة الواحد حاسي بغصة في الحلق، ووجع قلب عدييل كدا لمن يتذكر إننا من ضمن الجيل القام بثورة عظيمة جداً وكانت أكبر من قياداتها وحكومتها ومن الأقزام التي تدير شؤون الولاية.

وحاسي بانو دا إنتقام من الشعب دا بس.

مفروض نطلع من هنا للحجر طوالي.

وللقصة بقية ومشاهد…

#هيكلة_الشرطة

#الثورة_مستمرة

Tarig Fout

شارك الموضوع :





