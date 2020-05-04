مختبرات السويد تؤكد استجابة الأرانب للقاح فيروس كورونا





أعطت الدراسات التي نفذها باحثون سويديون في معهد “كارولينسكا”، على النسخة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد نتائج جيدة على الأرانب.

وبحسب موقع “aftonbladet” السويدي، فإن الدراسات أعطت نتائج واعدة جدا، بعد استجابة الأجسام المضادة للقاح في جسم الأرانب.

وأتت النتائج ضمن دراسة أجراها مجموعة من العلماء على لقاح محتمل جرب على سبعة أرانب، وبينت النتائج استجابة جيدة جدا للأجسام المضادة وقامت أجسام الأرانب بتطوير أجسام مضادة لهذه اللقاحات بشكل جيد.

ونوه البروفيسور ماتي سالبرغ، أستاذ التحليل الدوائي في معهد “كارولينسكا” بأن النتائج تبدو واعدة، لأن استجابة الأجسام المضادة كانت جيدة وغير متوقعة.

وأضاف البريفسور: “التقنية التي نستخدمها تعمل بشكل جيد على الأرانب، وهي التقنية ذاتها التي سنستخدمها على البشر، وهذا أمر إيجابي وتأكيد على أن الأمور تسير على ما يرام”.

وسيعمل الأطباء والباحثون على تجربة اللقاح على البشر في العام المقبل، خصوصا أن الصين كانت قد نشرت على الإنترنت الشيفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد، ليبدأ بعدها العالم بسباق لإيجاد اللقاح الموعود.

سبوتنيك

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