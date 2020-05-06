سهام عمر بعد تهديدها من أخت وزير: يا موهومة ومستجدة سلطة تسجيلك لدي الشرطة





الناس البتنشط نت بي جنيهين او مجاني ونايمة تحت سقف وتكييف وبتطالب بايقاف البرنامج ، جدا نوقفه ، ثلث ساعه ولافارقه مع خارطة القناة الدسمة والمليئة بشتي البرامج بشى، ولا فارقه معاي انا اللي اشتغلت عشرات البرامج القيمة وذات العمل الانساني من (٢٠١٢) في هدوء وبدون شو بشئ! ولكن فارقه مع الغلابة الساكنين في الصحراء والان جالسين في الشمس وليهم اسبوع و٣ ايام مااكلو ومئات الاطفال شغالين عمالة وماعندهم علاقه بالتعليم ومع مئات المرضي اللي بيرزحوا تحت الالم وانتو ماحاسين بيهم ولاعارفين عنهم انهم بشر عايشين الا بعد برنامجي !!

بالله انتو فيكم انسانية؟ ولاضمير ؟ وحجتكم الواهية اسلوبي؟ اسلوبي هو اللي جعل الناس تنتبه ليهم وتشاهد البرنامج وتدعمهم ولازالت واسلوبكم اللي ح يوقف منهم باب الرحمة اللي اتفتح ليهم بفضل الله وكنت انا مجرد سبب! وذنبهم عليكم ..

مين من الناس البتتفاصح دي قدم دعم جنيه عشان يشربو ماء ولا لقمة لطفل جائع هناك !

الشعب السوداني المعلم الواعي اللي انا بعرفه هو القدم الدعم بالعندو وال ماعندو وحتي لو معنوي ، وهو اللي بقول لي استمري ده عمل انساني وخيري ، اما ناس سلوك القطيع الناس اللي امعه وبي اسكرين شوت معمول بخبث بينساقوا وناس ارح نردم عندنا ايه نحن فاضين ديل اساسا مافارقين معاي ، لانهم بالضبط الشريحة التي وصفت ب( من اين اتي هؤلاء)

عموما اي حد بكتب دعوة علي بتترد عليه في الغيب لانه ربنا اعلم بنواياي ونواياكم والحمد لله انه البحاسبنا الله ماالبشر!(اللهم لك الحمد والشكر كمية حسنات مجانية صدقا شكرا)

واي حد كتب كلمة مسيئة او نبز بتعبر عنه وعن اخلاقه وتربيته واسرته وانا بترفع عن الرد في الحالة دي!

عموما حولت كل اللي اتكتب فيني لمحكمة جرائم المعلوماتية وبيني وبينكم القانون !

اما اخت الوزير التي ارسلت الي تسجيل صوتي مهددة باستغلالها السلطة لتهديد وزير الاعلام (ومااظن وزير الاعلام ضعيف عشان يرضخ ليك ياموهومة ومستجدة سلطة)وايقاف البرنامج ( ناسية ماتغترفه اختها من اخطاء كل يوم) ايضا تسجيلك لدي الشرطة وانا كنت فاكرة زمن سلوك الكوزنة والمحسوبية واستغلال السلطة انتهي واننا في عهد دمقراطي وحرية وعدالة وعندي حق دستوري يحمي الكل لكن لا اقول الا ( ربنا يرحم الشهداء ويعوض جهد الشباب)

وبعدين في ثلة سطحية مسمية نفسها منبرشات ، قالو انهن بجيبن صورة ولد او راجل وتعال ياغزل بدون حياء لايعبر عن الانثي السودانية ح انتظر منهن ايه ؟ والاخري بتتفاخر بانها قروب عشان تردم الاعلاميات السودانيات😳 في اشارة الي حقد واضح اتسمن به!

اكيد انا مافي القروبات دي ولابشرفني الانتماء اليها انا سودانية باخلاق سودانية اصيلة وبنت ناس ، لابنبرش في رجال ولا بحقد علي حد ناجح 😍

للناس البتهددني انها ح تلفق لي وتدبلج لي ابشرو

معاكم للاخر ، انا واثقة من نفسي والكل بعرف مين سهام عمر ملف ابيض ناصع البياض ، ولابخاف ولابنكسر ولو ماعارفين لقبي المراة الحديدية والكنداكة💪 وحسبي الله ونعم الوكيل عليكم ، هو حسبي ومن كان الله حسبه لاخوف عليه …

شكرا كل احباب سهام عمر اللي دافعت عني ولازالت وشكرا قروبات الحواته اولاد ابوي ماعدمتكم يارب ، بكم ومعكم انا دوما بخير 🌹

بقلم

سهام عمر

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