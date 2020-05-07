جداد قحت يدافع عن القراي ليس حباً فيه بل ظناً منهم أن الكيزان سينتصرون عليهم





من إيجابيات هاشتاج #إزالة_القراي :-

١- أنه جعل جداد قحت البغيض يدافع عن القراي ليس حباً فيه بل ظناً منهم أن الكيزان سينتصرون عليهم إذا نجحت هذه الحملة ، وهذا مؤشر جيد يدل أنه حتى الجداد لا يقبل بهذا المسخ المسمى القراي .

٢- الحملة وحّدت تيارات إسلامية وسطية وسلفية وصوفية ، لأول مرة منذ الثورة ، وهذه رسالة لليسار أن الإسلاميين بوحدتهم سينتصرون عليكم سواء بالإنتخابات ( إذا ارتضيتم بالمسار الديمقراطي ) أو بالكوماج ( إذا ارتضيتم بالمسار الإقصائي ) .

#قحت_نكسة_السودان

Sayed Hisham

هاشتاق ازالة القراي

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