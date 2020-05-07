



ما حكم سب المرض او قول مرض كورونا اللعين؟

..

المرض من اقدار الله ونهى الله عن سب الدهر لانه سب لله تعالى ؛

فسموا المرض بما شئتم قاسيا فتاكا الخ

لكن لا تسبوه ؛ فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سب المرض عموما

فعن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ أُمِّ السَّائِبِ قَالَتْ : الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم لها : ( لَا تَسُبِّي الْحُمَّى ، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ) . رواه مسلم

اما اللعن فهو الطرد من رحمة الله ؛

فكيف تلعن قدرا لربك ؟

والمرض كفارة للمؤمن ورحمة له يكفر الخطايا وليس لعينا

اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ اولادنا واهلينا.

محمد هاشم الحكيم

شارك الموضوع :





