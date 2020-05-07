ما حكم سب المرض او قول مرض كورونا اللعين؟
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المرض من اقدار الله ونهى الله عن سب الدهر لانه سب لله تعالى ؛
فسموا المرض بما شئتم قاسيا فتاكا الخ
لكن لا تسبوه ؛ فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سب المرض عموما
فعن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ أُمِّ السَّائِبِ قَالَتْ : الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم لها : ( لَا تَسُبِّي الْحُمَّى ، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ) . رواه مسلم
اما اللعن فهو الطرد من رحمة الله ؛
فكيف تلعن قدرا لربك ؟
والمرض كفارة للمؤمن ورحمة له يكفر الخطايا وليس لعينا
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ اولادنا واهلينا.
محمد هاشم الحكيم
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