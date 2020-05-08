رسالة للقلة القليلة القاعدة تتظارف وتدافع عن القراي





#إزالة_القراي

للقلة القليلة القاعدة تتظارف وتدافع عن القراي

اقول

الرجل ده ما طعن في دين الكيزان وانما في ثوابت ديننا جميعا كمسلمين سلفيبن صوفية اخوان مسلمين بلاغاتية وغيرهم،

الفكر الجمهوري عبارة عن مذبلة تجتمع فيها هطرقات ابن عربي الهالك والحلاج الضال وكبار الاتحادية والحلولية.

انت يا ظريف بنفس منطقك ده.. هل القراي خبير تربوي؟

هل هذا مجاله؟

هل تم انتخابه؟

هل عدمت حواء السودان ان تنجب خبراء تربويين متخصصيين افضل منه؟!

ولو لم يكن من اسباب اقالته الا اثارته للخلافات فتكفي.

ياظريف انتا التهمة بان وراء المطالبة باقالة القراي كيزان هذه لا تنطلي على عاقل ، لانه انتهى عهد ان تنتقد شيء فيقال لك كوز..!

…

كوز كوز دي نغمة مشروحة لا تقدم ولا تؤخر .

..اخرون ركبوا الموجة مكاواة..

هذه اولى بشريات السقوط ذكرتونا بالبشير وجماعتو .

…

لو انتو ديمقراطيين جدا الا يكفي هذا الهاشتاق الذي تصدر الترندات..؟

هل كل هولاء كيزان ام مهاويس؟، مهوس انت المافاهم حاجة وبتدافع عن زول شايف: صلاتك لعب..!

وابليس بيدخل الجنة..!

واليهود في الجنة..!

بس الوهابية ونميري في النار.

…

حلاة فنجرتك طيب اعتبرنا ابليسيين ما ممكن نشمع في جنتك دي.

……

ماف اي حاجة راحت اسي نعمل مناظرة معاهو او مع من عينه او مع حمدوك ذاتو

.

الثورة شيء واستغلالها شيء اخر

✍🏻 عاطف بلول

#إزالة_القراي

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