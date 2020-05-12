شادية: اكرم دخل الصحة في كارثة لا يعلم بها الله.. اكرم فاشل يستقيل أو يترفد





ما ممكن الغباء يكون وصل بالجداد الإلكتروني انه يسوق الويبنار ده على أساس “اختيار اكرم كافضل خمسة شخصيات في التصدي للكورونا”

و ما ممكن قطيع الفيس بوك يكون وصل بيهو الحال لانه ما يكون عارف يعني شنو ويبنار ..

و ما ممكن القطيع ما يكون شايف الحاصل في السودان

الموت بالآلاف و المرض بينتشر كالنار في الهشيم

ما مكن تكونوا بعدم الإحساس و الضمير و عايشين في لالا لاند ..

أليس فيكم زول عنده وطنية و لا ضمير ؟

مخ مافي صديق؟

على فكرة الويبنار ده بيتعمل كل يوم جمعة و اي زول متخصص ممكن يشترك ..

أقول ليك كلام اي زول حايم في الشارع مممكن يعمل ويبنار و يدعي الناس ..

اكرم فاشل

اكرم يستقيل أو يترفد

اكرم دخل الصحة في كارثة لا يعلم بها الله

باختصار

استقيل يا اكرم

استقيل يا ثقيل

حمدوك

لو اكرم ما استقال شيلو

اعمل ليك حاجة حلل بيها مرتبك

#استقيل_يا_بليد

#استقيل_يا_ثقيل

دكتورة

Shadia Omar



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