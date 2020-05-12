حميدتي الكلس، قائد قوات الدعم السريع الوحيد الذي يعمل بمسؤولية في أمن السودان ويساهم في سلمه وإقتصاده





#الفريق_حميدتي_رجل_دولة

#الفريق اول ركن محمد حمدان حميدتي دقلو نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع الوحيد الذي يعمل بمسؤلية في أمن السودان ويساهم في سلمه وإقتصاده وتنميته وادراته بفعالية وإخلاص ملموس ومشهود للعيان …

أما باقي الهوانات العالة من العسكريين المدنيين والقحاتيين ما عندهم شغلة غير دس متاريس الفتنة ودفن محافر الإفشال واشعال نيران الوقيعة في ربوع الوطن شرق وغربا وشمالا ووسطا وجنوبا عبر أذرعهم الخبيثة هناك…

ثم للأسف ما يخجلوا يعملوا فيها (رايحين) وقت الشدة والزلزلة والعمل يجلسون فراجة بكل خبث ويظهروا علي الشاشة كحمامات للسلام وطيور للمحبة …ويشيل حميدتي الكلس الشيلة الوطنية لوحده…تبا لكم ياهوانة …!!! …

فطالما أعباء المسئولية الوطنية أنتم في حل عنها -وأصبحت معلقة في عنق الفريق اول ركن حميدتي وقواته الباسلة الدعم السريع لوحدهم – فهو أهل لها بجدارة – وخلاص يا سادة بدل العالة انتم سلموا الفريق حميدتي السلطة كاملة غير منقوصة حتي يقوم الرجل بواجبه الوطني بأكمل وجه حاميا للبلاد والعباد …بلاش دفن محافر …وزرع مغارز …!!!

Nouraldeen Abeeb

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