يجب تقديم أكرم لمحاكمة بتهمة التسبب في موت أبرياء





اشجب وأدين إقالة أكرم من منصبه😂 ، تقيلوه كيف يعني ؟

أكرم يحاكم بتهمة التسبب في موت أبرياء العددهم فاق مجزرة القيادة وماشي بتضاعف .

يجب ان يحجز ويمنع من السفر وتقوم لجنة تقصي تعمل تحقيق وبموجبها يقرروا يقدم للمحاكمة وله يطلقوا سراحه .

كدة بنأسس لدولة القانون.

بل يحاكم على جريمة عيد بابكر لانه هو الوجه نداء للجان المقاومة بإنها تمنع التجمعات . اتخيل لجان ما مهيكلة ولا عضويتها معروفة ولا عندهم قيادة يمكن محاسبتها وقابل لانه اي زول ينتحلها ويمارس ما يشاء باسمها ، الوزير المحترم يناديها لحسم التجمعات.

وتمت الاستجابة في عيد بابكر فقتلوا طالب وجرحوا العشرات وحرقوا مساكنهم .

هذا الوزير الاخرق يجب محاكمته. لانه في بني آدمين راحوا بسبب سوء ادارته.

من هاشتاق

#محاكمة_أكرم

على فيسبوك

شارك الموضوع :





