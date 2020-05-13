ما هي قصة الرئيس نميري وهو يركب هذا الحصان .. تعرف على الحكاية





حصلت مشكلة كبيرة في دارفور بين قبيلتين كبيرتين .. في عهد نميري وعندما استفحل الامر رفع مدير الشرطة بدارفور الامر لحامية الجيش هناك مع برقية لوزارة الداخلية بالخرطوم .. وكان نميري يتابع بنفسه يوميا تقارير الشرطة والجيش الامنية .. وعلم في نفس اليوم بهذه المشكلة .. وطلب تجهيز رحلة عاجلة لدارفور صباحا.. وقامت الاجهزة الامنية بكل الترتيبات وكان في استقباله هناك المحافظ في دارفور ومدير الشرطة وقيادة الجيش وزعماء القبائل بالمنطقة ..

مع اجراءات امنية مشددة بسبب التوتر الامني وعند نزوله من الطائرة كان هناك حصان اصيل مقدم هدية للرئيس وبدا رجال الامن برتوكولاتهم في استلام الهدية .. ولكن نميري كان له رأي آخر امتطى الحصان وانطلق .. متجاهلا السيارة التي كانت في انتظاره لتقله الى رئاسة المحافظة .. ومتجاهلا ايضا الاجراءات الامنية مما سبب ربكة كبيرة للفريق الامني المرافق له ..

وهنا قال احد الاعيان في دارفور ( رئيسنا فارس) وانطلق خلفه وتبعه الجميع وكلهم على الخيل وتوقف بهم بعيدا عن المطار وعقدوا مجلسهم في العراء وحلت المشكلة في وقتها ..

Sami Sinada

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