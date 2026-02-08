في السودان الانفصال مسموح…

لكن بشروط وأحكام.

لو جاك زول من الهامش قال:

«دايرين ننفصل»

→ مناضل ✊

→ حق تقرير مصير

→ صوت المظلومين

→ لازم نسمع ليهو ونحترمو



لكن لو الشمالي قال نفس الكلام:

«يا جماعة الدولة دي ما عادلة وما شغالة، والانفصال يمكن يكون حل»

→ عنصري 🤬

→ جلابي 🤡

→ كوز بالوراثة

→ عدو الوحدة الوطنية

→ حاضنة النظام حتى لو ما عندو موية يشربها

أبكر آدم إسماعيل يكتب ماجستير مليان جلد في “الجلابة”،

ويشوف أي زول شمالي عدو بالفطرة،

وينظّر للحرب،

ويتكلم عن الانفصال عديل كدا،

وبرضو النخبة تقول ليك:

مثقف، مناضل، صوت الهامش 👏

لكن الشمالي الغلبان،

القاعد في قرية منسية،

لا شايف مركز ولا سلطة ،

لو فتح خشمو وقال:

«نحن مالنا ومال الدولة دي؟»

تقوم القيامة:

إنت داير تقسّم البلد؟!

يا سلام!

يعني الانفصال:

حق لو جا من هناك

خيانة لو جا من هنا

الدولة الظالمة،

الما قادرة توفّر أمن ولا عدالة،

عايزة الشمالي بس يكون وحدوي ومؤدب وصابر،

ويموّل الفشل ويصفق ليهو.

دي ما وحدة وطنية يا جماعة…

دي قسمة ضيزى.

يا إمّا الانفصال يكون حق للجميع،

يا إمّا ممنوع على الجميع.

غير كدا؟

كيل بمكيالين، ونفاق نخبوي ساي.

#الإنفصال_سمح

#الشمال_أولا

#النخبة_الفاسدة

#السودان

عبدالرحمن الخواض