ارفقوا بأهلكم المغتربين :

بعض الناس قايلين الناس الفي الخليج وبره السودان ديل عموما وضعهم المادي عال العال وانو القروش دي تحصيلها بره ساهل

والحقيقة انو الوضع صعب جدا والله

وأكاد أجزم أن غالب المغتربين وضعهم صعب خاصة بعد الحر..ب وأمورهم في نفسهم جايطه الواحد تلقاهو مليان ديون

فلمن ترسل لزول مغترب انو داير قروش وما يرسل ليك ما تزعل منو وتفتكر انو هو ما داير يرسل ليك عشان هو زول كعب لالا والله

والله بعض المغتربين بيأكلو عدس أكتر من الناس الفي السودان وفي مغتربين لمن يجي نص الشهر بكون حق العدس ما عندو

وفي بعض المغتربين أهلهم وأصحابهم بعصروهم لحدي ما بضطروا يدينو ويتملو ديون عشان يرسلو السودان وأهلهم ما يلوموهم

عموما العالم كله اقتصاديا بقى صعب والرأسمالية المتوحشة هي المسيطرة

تلقى المغترب ده شغال ١٢ ساعة متتابعة و تلقى ساكن في سرير ولا في غرفة زاتو

وتلقى حق الملابس ما عندو ولا حق أساسياتو الخاصة به

فالوضع لا كما يتصوره بعض الناس انو المغترب ده نائم في العسل

فأرفقوا بهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم

ومهما كان الزول ده قريب ليك وعلاقتك بيهو قوية شديد راعي ليهو وحاول اعرف وضعو كيف

عشان ما تعصروا

وربنا يصلح الحال

مصطفى ميرغني