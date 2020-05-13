



الزلزلة (وللا) مريم ؟

في الحايقول لي الزلزلة ماله ومال البرنس وبنتو مريم وعلاقتهم شنو بتغيير المناهج وإلغاء القرآن ضمن المواد الممنوع تدريسها للطفل ؟

ح اقول ليك انا كنت زيك كدا لحدي ما عشت قصة مأساة حقيقية بالأمس ابنة خالة صديقة زوجتي و(جيرانا) بتحكي لزوجتي انهم ماقدروا ينوموا أمس ليلة حلقة ضياع مريم وجدعة عمها فتحي ليها في الطريق الله يفتح راسو نصين… انطبع المشهد دا في ذاكرة طفلتهم وانتابتها نوبةمن البكاء الهستيري وقعدوا طول الليل يسكتوا فيها واقنعوها بأنه الشمام واخته نورا ح يلقوها في حلقة بكرة وح يسكنوها معاهم لحدي ما ابوها يمرق من السجن ويجي (يسوقا)…. فالتمثيل قلب بتمثيل تاني والحل ببقى كيف لو حلقة بكرة الشمام ما لقاها؟

فهل الخوف على أطفالنا من قراءة وحفظ سورة الزلزلة و(للا) جنس دا؟

فأعتقد انه دا جزء يسير فيه رمزية لنوع التربية الحديثة المافيها ذكر جنة ونار وقرآن لكن فيها دراما وفن وموسيقى وعلوم دنيا فقط !

يا اخوانا نحنا عايشين وضع صعب بالجد خلوا بالكم من أطفالكم أطفالكم خلوا بالكم منهم وماتخلوهم يشاهده اي محتوى … فإذا كان فتحي أرهق مشاعر الكبار وعذبهم يبقى كيف مايلوع قلوب الشفع؟ اهو دا نموذج بيان بالعمل لشكل التربية الحديثة العايزين نربي عبرها أطفالنا لو فيكم يوم زول عنده طفلة بكت وفزعت بالليل وقالت خافت من الزلزلة أو من تلاوة القرآن كلموني عليكم الله.

هيثم عباس

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