



لماذا يُدافِعون عن القراي؟

الذين يُدافعون عن القراي واحد من هؤلاء الأصناف:

١/شخص ينتمي ل(قحط) ويرى في إزالة القراي هزيمة ل(قحط) وانتصار ل(الكيزان).

فهذا شخص لا تهمه المناهج ولا التعليم وإنما يخاف من انتصار (الكيزان) وإن أضر ذلك بالسودان.

٢/شخص يرى في وجود القراي تأسيس للدولة العلمانية من النشء وإقصاء للدين عن الحياة. فهو شخص علماني لا يهمه الإسلام، فهو ليس منا.

٣/شخص يرى في وجود القراي تمهيداً للفوضى الأخلاقية و الإنحلال فهو لا تعنيه المناهج وإنما قضاء وطره الحيواني والاستمتاع بالشهوات.

٤/شخص يحب الظهور ويرى في دعمه للقراي أنه سوف يعاكس التيار وأن كل الناس سوف ترد عليه وبذلك سوف يكون ظاهراً . فهذا لا علاقة له بالمناهج وإنما أراد الظهور و الشُهْرة ، فهو إنسان جاهل لا يدري ما يفعل.

٥/وآخيراً شخص مصاب ب (الصدمة الحضارية) إن صح التعبير فهو يرى أن (الدول الغربية) ملائكة وأنهم معصومون .

أما إذا رأى أو سمع هذا المصدوم (مسؤلاً من حكومة قحط) يتكلم باللغة الانجليزية أو درس ب(الغرب) أو سكن هناك . تجد هذا المصدوم (منطط) عينيه و (فاتحاً) فمه شبراً يوشك الذباب أن يدخل فيه وهو يستمع لهذا المسئول بدهشة شديدة ويقول لك انظر هذه هي الكفاءة .

ولا يدري (المسكين) أنه (مخموم) .

نسأل الله أن يكون الذين نحبهم كلهم من هذا النوع المصدوم ، لأن المصدوم إذا رُشَ بقليل من الماء (العلم) أفاق من صدمته.

أما البقية فهم أصحاب هوى ، قلَّ أن يرجعوا.

معاً ل #إزالة_القراي

‎عمر صلاح‎

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