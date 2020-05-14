هل تصيب كورونا السودانيين الذين يخرجون في مواكب حشد ولا تصيب الذين يخرجون في مواكب قحت؟





ناشط بعثي كان يروج لأن تحركات المعارضة وتظاهراتها يجب أن تحسم بالقوة لأننا في خضم وباء فتاك ..

اليوم هذا الناشط يتوعد الفريق كباشي بأنهم سيستخدمون الشارع لمنع الأنقلاب ..

والسؤال هو هل تصيب كورونا السودانيين الذين يخرجون في مواكب تحالف حشد ولا تصيب الذين يخرجون في مواكب تحالف قحت ؟!

الأنسان عامل كده محل مصلحته يخت كرعينو ولذلك بعد العيد المواكب “توري ” وشها ..

محمد ضياء الدين “قيادي بعثي” علق لأحسان فقيري .. أنتو يا شيوعيين حتخلو حركاتكم دي متين ؟!

فيسبوك تحول الي مهزلة “ناشطية ” .. تهافت ومهاترات بين قيادات الأحزاب .. في وقت تتمزق فيه البلد .. وينفرط فيه عقد أمنها .. ويجوع شعبها ..ويتلقفها وباء فتاك .. الخ.

الأن عرفنا لماذا كان الترابي يهزأ بكم .. ولماذا سقطت الديموقراطيات في السودان .. ولماذا لم يخرج السودانيون للدفاع عن “الديموقراطية” .. كل شئ أضحى واضحآ ..

عبد الرحمن عمسيب

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