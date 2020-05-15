هل تعلم أنه لم تمر علي الدولة السودانية مطلقا قيادة سياسية بهذا الضعف؟! يجب عزل هذه الحكومة واعتقال قادتها





هل الناس ما قادرين يشوفوا فشل الوزراء فرادى ؟!

هل صدفة أنه مدني فاشل .. والبدوي فاشل .. و أكرم فاشل .. و أسماء فاشلة ؟!

برغم كل ذلك .. أعلم يا أعزك الله .. أن فشل هذه الحكومة ليست مشكلتي الأن ولا هي محركي لأسقاطها .. لأن جريمة تسليم البلد للأستعمار أشنع وأنكي ..

كنا في الأول نعارض قحت ونطمع في تصحيح للمسار .. أما وبعد جرائم الخيانة العظمى فأن المسألة لم تعد ماذا قال مدني وماذا فعل حمدوك ..

عزل هذه الحكومة و أعتقال قادتها وتوجيه أشد الاهتامات لهم عبر نيابة أمن الدولة .. هو نقطة في بحر الأجراءات التي يجب الشروع في تنفيذها دون تأجيل ..

عبد الرحمن عمسيب

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