تعرف على قطيع قحت وكيف يصفق للشئ وضده؟





القطيع

أكرم وقف الصادر حق الضأن القحاتة صفقوا ليهو بعد شوية اعتذر عن خطأ توقيف الصادر القحاتة صفقوا ليهو أكرم إستهان بكورونا صفقوا ليهو بعد شوية غلبتوا صفقوا ليهو وقف اطباء الامتياز صفقوا ليهو بعد شوية رجعهم صفقوا ليهو قفل المطار صفقوا ليهو فتح المطار بدون أجراء احترازات صفقوا ليهو حظر البلد كلها صفقوا ليهو قفل المستشفيات كلها والناس ماتوا صفقوا ليهو انتقدوهو بعض الاطباء لعدم عمل بروتكول صحي شتموا للاطباء امس اعتذر للاطباء صفقوا ليهو .

وحتى الان حق الشهداء لم يرجع والجماعة يطبلوا للشخصيات والاحزاب ويقولو ثورة وعي !!!!

#إزالة_قحت

#إزالة_اكرم

#إزالة_القراي

محمد مصطفى

شارك الموضوع :





