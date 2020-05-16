حازم حلمي يدافع عن عثمان ذو النون: مشكلتنا مع ذو النون انه ما قادرين نتقبل الحقائق البقول فيها !!





مشكلتنا كبيره شديد تتخيل !!

صورة ” الإعتداء على ذو النون” لا فيها ( حرية ، لا سلام ، لا عدالة) صوره كفيلة توريك انو نحن لسه ما اتخطينا نقطة الصفر ..

طول م نحن ما قادرين نتقبل بعض ولا اختلاف بعض ولا نسمع راي بعض ما حنتحرك ( شبر ) وحنفضل مجتمع هجومي .. مشكلتنا مع ذو النون انو ما ما قادرين نتقبل الحقائق البقول فيها !! .. والايام كفيلة توريكم الحاجة دي

عموماً نختلف في الافكار و الطرح لكن الاحترام واجب بيناتنا.

نحن عارفين أهل سنار كويس و دي ما من تصرفاتهم سنار شرارة الثورة 🇸🇩❤️

لكن إذا كان هناك تار بين ذو النون و مجموعة في سنار دي حاجة مختلفة بس برضو لازم يعرفو انو في حاجة اسمها القانون و التعدي و الهجوم غير مقبول.

حازم حلمي

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