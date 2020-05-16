رشان: مفروض ذو النون يتخذ كل الاجراءات القانونية ضد البلطجية





الثوار الحقيقيين كانوا ملتزمين بالسلمية ..وبشعارات الثورة واهدافها (حرية.. سلام ..وعدالة) ..ديل الثوار الواجهوا الة القمع والتنكيل للنظام البائد بالهتاف وصدور مفتوحة للرصاص ..اما البلطجية والمعتدين ديل ما بشبهوا الثورة ولا يمكن يمثلوها ..ديل اكيد مدفوعين من جهات لتشويه صورة لجان المقاومة ..او مستخدماهم جهات لتمرير اجندة حزبية.

ثانيا:

الدعم السريع كل يوم شايل قافلة ادوية معقمات ولافي الولايات ..مالكم ما دقيتوهم وقلتوا ليهم كسرتوا حظر التجوال ..؟ فالحين في العزل فقط ..

ذوالنون ..عليك بالقانون ..بلاغات تمشي المحكمة بس.

بحسب متابعتي من قبيل للاسفير حول حادثة البلطجة التي تعرض لها عثمان ذوالنون ،وجدت الروايات اغلبها تدور حول تساؤلات طرحها المعتدين (جبت القروش من وين لتمويل انشطتك، سافرت كيف بين الولايات في الحظر ده… الخ) ..

دي اسئلة يطرحها البوليس لمتهم ..انت لجان مقاومة ولا حزب ولا اي جهة سياسية ما عندك الحق تحاول تحصل على إجابات لاستفساراتك بالقوة ..دي تعتبر بلطجة وتعدي ومفروض ذوالنون يتخذ كل الاجراءات القانونية ضد البلطجية ديل ..

ديل لا يمكن يكونوا بشبهوا الثورة ولا شعاراتها ولا اهدافها ..دي شرزمة يستخدمها البعض لتمرير اجندة سياسية ستورد الامن المجتمعي مورد الهلاك ..

والمقرف اكثر ..اصحاب الضمائر المزدوجة ،والمعايير المزدوجة القاعدين يبرروا للسخف ده.

رشان أوشي

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