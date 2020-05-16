من أين ستمول الحكومة زيادة الأجور؟.. الإجابة هي رب، رب، رب





هراء، هراء، هراء يعلم الله هراء:

زيادة الأجور تضيف إلى عجز الموازنة حوالي 4.2 مليار دولار في السنة.

تقول وزارة المالية في خطابها الاباحي المنفتح بان زيادة الأجور سيتم تمويلهأ من الأموال المستردة والمصادرة من أهل النظام السابق أي الأموال ألتي تصادرها لجنة التفكيك من أهل النظام السابق.

ولكن لجنة التفكيك تقول أن الأموال المستردة سوف يتم أستخدامها في تمويل الصحة والتعليم.

أنس مقال لجنة التفكيك..وخذ مقال وزارة المالية محمل الجد . ولكن أسال هل تكفي الأموال المستعادة لتمويل زيادة أجور تبلغ 4.2 مليار دولار هذا العام ؟ ما هي قيمة الأموال المستعادة؟

طيب، أفترض أن الأموال المستعادة من الكيزان سوف تكفي لتمويل زيادة الأجور في ٢٠٢٠، ولكن بما أن زيادة الأجور أبدية فمن أين ستمول الحكومة زيادة هذه الأجور في ٢٠٢١، ٢٠٢٢ ….٢٠٢٥…٢٠٣٠ وهكذا؟ في غياب الموارد الحقيقية الأجابة هي رب، رب، رب.

Mutasim Agraa

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