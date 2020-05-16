شادية: دم جديد يلطخ ايدي اكرم وارواح اخرى تضاف الى قائمة الشهداء





مطاردة سيارة جيش لسائق ركشة واطلاق الرصاص الحي عليه لمخالفته الحظر وقتلته في الحال ومعه ضحية اخرى ..

دم جديد يلطخ ايدي اكرم وارواح اخرى تضاف الى قائمة الشهداء بسسب سوء التخطيط و البلادة ..

طلبت منك مرارا وتكرار رفع الحظر .. نحن دولة فقيرة والحظر الطويل ما بينفع معانا .

يا سيد اكرم عليك

١- رفع الحظر و تحويله الى حظر فقط لكبار السن واصحاب الامراض التي تجعل اصابتهم بالكورنا خطر

٢- السماح للشباب القادر على العمل بالعمل

٣- فرض لبس الكمامات ويغرم كل من لا يمتثل للامر

٤- الدعاية المكثفة بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية والاعلام وشركات الاتصال والصحافة للتشديد على التباعد بين الناس وغسل الايدي والتعقيم ولبس الكمامات

الرحمة والمغفرة لشهداء احداث اليوم ربنا يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان.

Shadia Omar

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