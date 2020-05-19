يا وزيرة الخارجية.. الم يأتيكم نبأ العالقين خارج السودان ام انتم في نوم وثبات عميق





الي وزيرة الخارجية✋

اسماء محمد عبد الله

الي سيادتكم الموقرة باسم كل العالقين

( ما شفناكم قريب لعل المانع خير)

اما بعد ✋

الم تعلموا ان هنالك عالقين سودانيين من كبار سن ومرضي وعمال توقفت اعمالهم وتقطعت بهم السبل✋

الم تعلموا أن في العالقين أشخاص توفوا الي رحمة مولاهم ولم يجدوا حتي حق الدفن في بلادهم

ولم نسمع منكم حتي مجرد تعازي بأسم الخارجية ( ولا حتي سمعتوا ولا جابوه ليكم )✋

الم تعلموا أن في العالقين مرضي وخلصت كل أموالهم التي اتوا بها من أجل العلاج واصبحوا الان بلا مأوي ولا عناية صحيه ولا حتي مصاريف للاكل والشرب (علي الحديده)✋

الم تعلموا أن في العالقين امهات تركوا أطفالهم بنيه العوده إليهم سريعا منهم من لم يتجاوز السنتين (رضع ) ✋

ياااا وزيرة الخارجية #الم يأتيكم نبآ العالقين ام انتم في نوم وثبات عميق 🤔

الله غالب ✋

محمد الهادي الطاهر

مجموعة من حقي ارجع بلدي السودان

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