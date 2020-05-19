يا وزيرة الخارجية.. الم يأتيكم نبأ العالقين خارج السودان ام انتم في نوم وثبات عميق

الي وزيرة الخارجية✋
اسماء محمد عبد الله
الي سيادتكم الموقرة باسم كل العالقين
( ما شفناكم قريب لعل المانع خير)
اما بعد ✋
الم تعلموا ان هنالك عالقين سودانيين من كبار سن ومرضي وعمال توقفت اعمالهم وتقطعت بهم السبل✋
الم تعلموا أن في العالقين أشخاص توفوا الي رحمة مولاهم ولم يجدوا حتي حق الدفن في بلادهم
ولم نسمع منكم حتي مجرد تعازي بأسم الخارجية ( ولا حتي سمعتوا ولا جابوه ليكم )✋
الم تعلموا أن في العالقين مرضي وخلصت كل أموالهم التي اتوا بها من أجل العلاج واصبحوا الان بلا مأوي ولا عناية صحيه ولا حتي مصاريف للاكل والشرب (علي الحديده)✋
الم تعلموا أن في العالقين امهات تركوا أطفالهم بنيه العوده إليهم سريعا منهم من لم يتجاوز السنتين (رضع ) ✋
ياااا وزيرة الخارجية #الم يأتيكم نبآ العالقين ام انتم في نوم وثبات عميق 🤔
الله غالب ✋
محمد الهادي الطاهر
مجموعة من حقي ارجع بلدي السودان