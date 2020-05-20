رسالة من عالق للسلطات السودانية: أين الانسانية أين الاخوة أين النخوة أين الشهامة اين الرجولة





بسم الله الرحمن الرحيم،،، رسالة من عالق سوداني الي كل السلطات السودانية والمسؤولين، ،أين الانسانية اين الاخوة أين النخوة اين الكرم اين الجود ،،عن السودانين اتحدث، ،أين الشهامة اين الرجولة،

أين الرحمة اين المودة اين الضمير اين الوعد اين العهد ،،،إن في الخارج هم اخوانكم هم امهاتكم هم اخواتكم هم اطفالكم هم اجدادكم تقطعت بهم السبل وضاقت بهم الحياة جراء تلك الجايحة ،،فأين المسلم أخو المسلم اين وصايا النبي (ص) تاكدو جميعا ان من كان يتحدث عن الكرم والجود والشجاعة والاخوة والمساندة هم السودانيون ،،،

،ولكن اليوم ادركت بأن السودانين ليس لديهم علاقة بالانسانية مع خالص احترامي لي كل سوداني ،،،ولكن الدليل معي وهو ذلك الضيق وذلك تلك الظروف التي يمر بها اخوانكم بالخارج، ،،،،،،،، إياكم أن يأتي أحدا منكم ويقول لي ،،إن الدولة لا تملك امكانيات، ،،،افقر الدول اجلبت رعاياها مثل تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وكينيا ،،،،

ماذا هناك ايها الشجعان ماذا تنتظرون ايها الشعب الكريم الطيب المساند، ،،،لقد خزلتم العالم بتلك المعاملة السيئة، ،،،،والسلام عليكم رحمة الله وبركاته

علوى ابراهيم

من حقي ارجع بلدي السودان

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