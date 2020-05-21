هل الطفل غير البالغ يدفع عنه زكاة الفطر؟ .. عالم أزهري يجيب





هل الطفل غير البالغ يدفع عنه زكاة الفطر؟ سؤال ورد إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ، وأجاب قائلا: نعم تخرج عنه زكاة الفطر،فزكاة الفطر تخرج عن الجميع حتى الطفل الذي له يوم أو يومين ، لحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير ) متفق عليه ويستحب إخراجها عن الجنين .

هل أخرج زكاة الفطر نقود أم سلع ؟

سؤال ورد إلى البث المباشر لموقع صدى البلد، للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين المتعلقة بالفتاوى الرمضانية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب الشيخ محمود السيد صابر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، قائلا: اختلف العلماء حول هذه المسألة فمنهم من قال بجواز اخراجها مالا ومنهم من قال بوجوب إخراجها حبوب ، لافتا الى انه على الرغم من الخلاف الشديد بين الإمام البخاري والإمام أبو حنيفة الا أن البخاري وافق أبو حنيفة الرأي في جواز إخراج زكاة الفطر من النقود حتى أن شراح الحديث للبخاري أكدوا موافقته لأبي حنيفة في اخراجها نقود.

وأضاف ان سبب الخلاف في هذه القضية أنه على عهد النبي كانت النقود قليلة وليست منتشرة فكان غالب التعاملات تتم بالطعام او الحبوب وكان ذلك يسري على نظام المقايضة أي انهم يستبدلون السلعة بالسلعة وليس كما يحدث الآن السلعة مقابل المال ، فكان قياسهم للامور بالطعام والحبوب التي كانت منتشرة وقتها .

والخلاصة :ان الراجح في هذه المسألة إخراج زكاة الفطر نقودا وهو قول أغلب الفقهاء .

حكم تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد

قالت ‏لجنة الفتوى‬ التابعة لمجمع البحوث الإسلامية‬، إنه لا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، مؤكدة أنه يجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت.

أوضحت «البحوث الإسلامية» في فتوى لها، أن تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين، منه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.

صدى البلد

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