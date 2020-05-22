محمد: إنها الاخلاق ياسادة ونجيب ليكم أخلاق من وين ياقحاتة

جون قرنق كان متمردا يحارب في الانقاذ وبنته كانت تسكن في الخرطوم حرة طليقة
ياسر عرمان كان في الجيش الشعبي ويحارب مع التمرد وابنته كانت تتجول مابين الخرطوم والجزيرة .
خليل ابراهيم كان يحارب مع حركات دارفور واسرته ما زلت تعيش في الخرطوم معززة مكرمة
مالك عقار كان يحارب الدولة وابنته يتم تكريمها وتتويجها خريجة وضابط في الشرطة السودانية .
وعلى عثمان محمد طه محبوسا دون توجيه تهم حتى الآن ويتم طرد أسرته من منزلهم بتشفي سياسي .
إنها الاخلاق ياسادة ونجيب ليكم أخلاق من وين ياقحاتة .
قحت_نكسة_السودان
محمد مصطفى
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