



وحينما تتساقط الدمعات نجتر ذكريات القياده وكوادر الحزب الشيوعي تهتف كولمبيا لاتمثل الثوره تمهيدا لضربها وفق اتفاق مسبق..

ليتم تبليغهم بفض الاعتصام..

و يهربون من فضيحة ضميرهم بأن الاتفاق على كولمبيا وما علمو أن فض كولمبيا كان قبل يومين من فض الاعتصام.. ويذهبو أكثر من ذلك ليوجهو الاتهام لأحد حلفاءهم حزب الأمة بسحب خميته لأنه يعرف ليخرج كوادرهم بعد عام من فض الاعتصام ليبلغونا دون استحياء أن كباشي اتصل على أحمد ربيع ليبلغه بفض الاعتصام باسم الدلع كولمبيا التي تبرؤو منها تمهيدا لغزوها ومن ثم تفضل القائد العظيم أحمد ربيع بإبلاغ كوادر الحزب الشيوعي والذي طالبهم بإبلاغ كوادر الحزب الشيوعي في الاعتصام.. ليتم فض الاعتصام بعد سويعات أو دقائق من ذلك..

ثم تتم حملة ممنهجة أعدت سلفا لتعليق الأرواح في عنق حزب الأمة ليذهب القطيع وراء الحمله وما علمو أن من قيم العدل أن الحقيقه تطلع ولو بعد حين وسوف يعترف بها الشخص دونما يعلم..

الحزب الشيوعي سلام على أرواح الشهداء تاجرت بها عاما كاملا لتسقط تجارتك من اعترافات كوادرك..

اليوم ستحصد ثمار مازرعت من كراهية…

.. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وايدبهم وارجلهم بما كانوا يعملون..

Welialdin Abdalrahman

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وأوردت عضو تجمع المهنيين ومضة كمال منشورا قالت فيه إن أحمد الربيع هاتفها وطالبها بمغادرة الاعتصام والاتصال بالشيوعيين وقرفنا لذات الغرض..

نص ما اوردته ومضة:

شهادة مهمة من عضو مجلس تجمع المهنيين التي قادت الثورة ومضة كمال عن ليلة الغدر:

في اليوم دا من السنة الفاتت طلعنا من الاعتصام على الساعة ٣ وشويه كده في العاده بنطلع قبل الزمن دا بكتير.. كان معاي بندر وارقم وقوقي وامونه، ونحن طالعين كان في ناس قاعده تجي على القياده.. مشينا بي كوبري الحلفايا نزلنا قوقي ونحن ف صينيه المناره البعد الكوبري جات كميه من البكاسي فيها عسكر لابسين لبس الشرطه المبرقع حسبنا البكاسي كانو كم وتلاتين والبوكس فيه من ٦-٨ عسكري ما شفنا سلاح كانو شايلين عصي ودرقات.. بقينا نتشاور انه نرجع القياده ولا نعمل شنو.. ضربنا لشباب كلمناهم بالبكاسي وعددها وقلنا ليهو اننا حنجي كلامهم انو ما تجو لأنكم ما حتقدرو تخشو ف عربات كتيره دعم سريع وشرطه وغالبا حتتعرضو للاعتقال.. نزلنا امونه وكانت مصره انو لو بقي ف سكه رجعه القياده تجوني.. بعد وصلت البيت زي الساعه ٤ونص ٥ الا اتصل علي أحمد ربيع وقال عاوز شيوعي من الشيوعيين البكونو ف شارع النيل قلت ليهو حاشوف ليك واحد منهم قال لي اتصلي بيهم قولي ليهم انو اتصل عليه كباشي وقال انو القوات الجايه دي حدها كولمبيا وما حتصل حدود الاعتصام فنبه ناس التروس ما يجو عليهم.. ما اتناقشت معاه قلت ليهو حاشوف الشباب واكلمهم قال لي خليهم يكلمو برضو ناس قرفنا لانو التروس بتاعت شارع النيل بكونو ف شيوعيين وناس من قرفنا مع الشباب التانين.. بعد داك قال لي لو انتي ف القياده اطلعي.. اتصلت ع بندر وارقم هم سوا كلمتهم بالحاصل وأنهم يتصلو بالشباب هناك يوروهم الكلام دا بس انا رأيي انو القوه دي جايه لفض الاعتصام ودا كان رأيهم برضو وفعلا اتصلو بيهم وعرفو انو القوات الهناك كتيره وانو الناس الهناك متاهبه ومتوقعه فض الاعتصام وف مواكب جاءت ومواكب ما قدرت تدخل.. و بعدها بشويه حصلت المجزره ولم ينجو منها الا الشهداء فاضت أرواحهم وتركونا بجراح لن تندمل.. يمر عام ع ذكراها ولم نقتص لدم الشهداء وما زالت نتائج لجنه التحقيق ف رحم الغيب.. وما زال المفقودين مفقودين..وامهات الشهداء يتقن لعداله دماء ابنائهن..

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