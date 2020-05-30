لماذا لن تدخل اثيوبيا في حرب مع السودان ؟





لن تدخل اثيوبيا في حرب مع السودان. لأنها تعلم أن سد النهضة سينضرب أثناء اشتعال الحرب ومن داخل الأراضي السودانية ولو بقوى خارجية لن تفوت مثل هذه الفرصة الذهبية.

المطلوب هو انسحاب الشفته الأثيوبية من الأراضي السودانية. وبنفس منطق المصالح واغتنام الفرص، على المصريين الانسحاب عن حلايب. لينسحب الطرفان عن أراضينا وليتركوا السودان يضغط على الجميع من أجل حل الأزمة بينهما سلما، ولا بأس أن يضحي السودان ببعض من مياهه الفائضة ثمنا لاسترجاع اراضيه ومنعا لاندلاع حرب في المنطقة في ظل أن يتنازل الطرفان عن مطالبهما ويركنا للتسوية. لن تتم هذه التسوية إلا برضى وضغط السودان. لكن يجب ألا تتكون الحكومة من محبي الهجيج الحبشي.

Tigani M. A. Zaid

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