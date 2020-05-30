النيلين
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البلد منهارة تماما وناس حمدوك نايمين في العسل وما جايبين خبر ولو غرقت حيتخارجوا بأقرب طائرة إجلاء رعايا

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الناس البقولوا لي انت مغيوظة لأنه مادعوك للقاء. .
العارف عزو مستريح والله.. ورحم الله أمري عرف قدر نفسه. . والخيل تجغلب زي الشرا في القندول😂😂
انا لو كنت بزازي وراء ملاقات المسؤولين دي ما كانت حالتي..بعدين انا عاطلة عن العمل وقاعدة في البيت يلاقيني يسوي بي شنو
ولو اني انا العاطلة وقاعدة ساي دي كان ممكن انفعه اكتر من ناس كتير سعي يلاقيهم. .
وانا صباح احمد خضر دي لوحمدوك قال عاوز يلاقيني ما بلاقيه !.

بس كمان حمدوك زي ما لاقي كرام الصحفيين مفروض كان برضو يلاقي لئام الصحفيين ح ينفعوه .. اقلاها م ح يجاملوه ويهزوا ليه رؤوسهم ويكسروا ليه تلج. .
البلد منهارة تماما وناس حمدوك نايمين في العسل وماجايبين خبر ولو غرقت ح يتخارجوا بي أقرب طيارة إجلاء رعايا

صباح أحمد

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2 تعليقان

جميل بثينة 2020/05/30 at 9:54 ص

الاستحوا ماتوا

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ود بندة 2020/05/30 at 11:27 ص

البلد منهاره تمام
البلد ساقطة في ظلام سحيق لكن في عيون جداد قحت أرم ذات العماد.

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