كيف ستكون إجراءات السفر بعد كورونا؟





مع إعلان العديد من الدول استعدادها لإعادة فتح الحركة الجوية أمام المسافرين، والبدء بتنظيم حركة النقل الجوي، فإن إجراءات عديدة ستضعها شركات الطيران، والمطارات حول العالم للتأكد من السلامة العامة، وعدم توفير فرصة لتفشي فيروس كورونا.

وبحسب تقرير نشر في موقع “سي أن أن” الأميركي، فإن إجراءات السفر ستشهد تغييرات جذرية، أسوة بالإجراءات التي طرأت بعد أحداث 11 سبتمبر، لتأمين سلامة المسافرين على متن الطائرة.

وبحسب آدم بليك، رئيس قسم البحوث في قسم السياحة في جامعة بورنموث في المملكة المتحدة: “سيحتاج الناس في الفترة المقبلة إلى الاقتناع بأن السفر بات آمناً لهم. ولتحقيق ذلك، لا بد من وجود تغييرات مادية فعلية”. فما هي هذه التغييرات الفعلية؟ وما الخطوات التي يجب على المسافرين اتباعها قبل السفر إلى وجهتهم المنشودة؟

إجراءات جديدة

تنبأت شركة Simplifying بالإجراءات التي ستتخذ في الفترة المقبلة، خاصة عند عودة حركة الطيران إلى وضعها الطبيعي أو شبه الطبيعي. وإليكم أبرز التغييرات:

1- قبل السفر بنحو 24 ساعة، ينبغي على المسافرين الدخول إلى شركة الطيران الخاصة برحلتهم، وتسجيل المعلومات الخاصة بهم، وتحميل وثيقة طبية تؤكد أنهم أجروا فحصا للفيروسات التاجية، وكانت النتيجة سالبة، ويتطلب من المسافرين إجراء الفحص الطبي أو PCR قبل 48 ساعة من رحلة الإقلاع.

2- سيتعين على المسافرين بعد وصول رسالة إلكترونية من شركة الطيران بقبول الوثائق الطبية، شراء الكمامات، ومواد التعقيم الخاصة بهم.

3- يتطلب من المسافرين الحضور إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد الرحلة، حيث سيتم فحص المسافرين عن طريق أخذ حرارتهم، ومن ثم المرور بأجهزة التعقيم. وسيكون هذا الإجراء ضرورياً وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية، ومن ثم يسمح لهم بالدخول إلى منطقة تسليم الحقائب، وتأكيد الحجوزات.

4- قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة، يبدأ المسافرون بتسليم حقائبهم، والتي سيتم فحصها باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، ومن ثم يعاين موظفو شركة الطيران، جوازات السفر والتذاكر، ثم التوجه إلى نقطة التفتيش الأمني.

5- عند الوصول إلى نقطة التفتيش، يمر المسافرون بفحص طبي ثان يشمل درجات الحرارة، كما يخضعون إلى تعقيم جديد، وفحص الحقائب الصغيرة وتعقيمها.

6- بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية، يتوجه المسافرون إلى قاعات الانتظار التي ستكون مجهزة أيضاً بمداخل خاصة للتعقيم، ومن بعدها سينتظرون في الأماكن المخصصة لهم، مع التنبه إلى إجراءات التباعد الاجتماعي.

7- خلال فترة الانتظار، يتعين على المسافرين شراء المشروبات الساخنة أو الباردة من خلال ماكينات خاصة، إذ لن يسمح لهم بالجلوس في المطاعم أو المقاهي.

فحص الحرارة أكثر من مرة في المطارات

8- لن يسمح بالصعود إلى الطائرة إلا لمن تصله رسالة إلكترونية، تؤكد له أن جميع الإجراءات والفحوص الطبية جاءت سالبة، ومطابقة لشروط السلامة العامة.

من ناحيتها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه لمكافحة الخطوط المزدحمة، فإن المسافرين سيسيرون في أنفاق متحركة تقلهم إلى الطائرة، شبيهة بأسلوب الخيال العلمي.

تعقيم دائم للطائرات

وبحسب جان فريتغ، نائب الرئيس الأول لشركة Lodging Insights فإن على شركات الطيران التنبه إلى ضرورة أن تكون مقاعد الطائرة معقمة، وأن تكون المرافق العامة أيضاً خاضعة للتعقيم المستمر.

وأضاف فرايتغ لموقع سي أن أن “من الأساسيات التي ستطرأ على عالم حركة الطيران، استخدام مطهرات اليد في كل مكان داخل المطار أو الطائرة، كإجراء احترازي”.

لميس عاصي

العربي الجديد

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