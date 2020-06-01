نجوم ينتصرون في تحدي (كورونا) وأبوعركي ينشر الإيجابية





لم يسلم نجوم ومشاهير المجتمع من الإصابة بداء الكورونا الذي اجتاح كل العالم وحصد ملايين الأرواح.

(١) مؤخرا شفي الفنان ابو عركي البخيت واثنان من أبنائه الذين أصيبوا بعد مخالطتهم ابنته الطبيبة د.سماهر فقاموا بحجر أنفسهم والتزموا بالإرشادات الطبية حتى التعافي نهائيا من المرض وسط فرحة معجبيه وعشاق فنه، أبوعركي انتصر على المرض وبث الايجابية في زفاف إحدى كريماته الذي تم على نطاق أفراد الأسرة فعزف وغنى للعروسين وزفهما الى حياتهما الجديدة. وحظي الزفاف بمتابعة واسعة النطاق في وسائل التواصل الاجتماعي لبثه للإيجابية في ظل جائحة كورونا.

(٢) في الوسط الرياضي أعلن خلال اليومين الماضيين خبر عن حالة اشتباه اصابة كابتن المنتخب القومي والهلال السابق هيثم مصطفى الشهير بـ(البرنس) بفيروس الكورونا، بسبب الأعراض التي ظل يعاني منها ليقوم بالحجر الصحي المنزلي واستخدام بعض الأدوية ،فيما تداول عدد كبير من معجبيه ومحبيه خبر البرنس وانهالت عليه الدعوات بالشفاء العاجل.

(٣) علي المستوى الإعلامي أعلن كل من المذيع محمد عثمان والمذيعة سوزان سليمان ومي من تلفزيون الخرطوم والمذيع بإذاعة البيت السوداني عمر محي الدين وابنته عن إصابتهم بالكورونا الذي تعافوا منه بعد الحجر المنزلي والالتزام الإرشادات الطبية.

(٤) في الوسط الصحفي أصيب الزميل مصعب الشريف وابنته بالمرض وشهد معاناة كبيرة بسبب تجاهل الوبائيات الرد عليه لإجراء الفحص الأمر الذي جعله يبعث برسالة لوزير الصحة الذي اطلع عليها و طمأنه بإيجاد حلول لمشكلة عدم السرعة في تلبية نداء مرضى الكورونا. لكن مصعب اجتهد وبحث عن العلاج الذي كان من خلال استخدامه للأدوية البلدية وحجر نفسه منزليا حتى التعافي من المرض. جميع تلك الحالات التي أعلنت عن إصابتها وتعافيها من المرض قامت بسرد تفاصيل معاناتها مع المرض وشرح طرق العلاج.

تقرير:محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني

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