رشان: الشعب ينتظر معالجات يجدها في البقالة، السوق ،المواصلات





جميع السودانيين يعلمون تهالك البنى التحتية والفوقية للنظام البائد وما ورثته الحكومة الإنتقالية من تركة سياسية، اقتصادية، اجتماعية ، وحتى مفاهيمية ، تحتاج لمسيرة طويلة وسنوات لاعادة البناء وفقا لاسس وطنية وليست ايدولوجية ، يتطلع السودانيين لاصلاح احيانا ..وراديكالية احيانا أخرى في مجمل القضايا الوطنية، النظام القضائي مسيس كليا ويجري ترميمه، القوات النظامية مؤدلجة، الخدمة المدنية منهارة تماما، كل ذلك يحتاج لوقت طويل ، ولكن الجائعون لا ينتظرون يا دولة رئيس الوزراء وحكومته ، اين الخطط الاسعافية لانقاذ الاقتصاد ولو جزئيا؟.

زيادة الرواتب بهذا الشكل العشوائي رفعت نسب التضخم واستعرت الاسعار ..

ربما يعجبنا حديث “حمدوك” الشفاف والذي تحدث فيه عن الفشل قبل النجاح ،هي سنة جديدة حيث لم يعترف مسئول سوداني بفشل ما مطلقا الا بعد ثورتنا هذه ..

ولكن كل ذلك لا يطعم الافواه الجائعة التي تنتظر الخلاص ..

الوقت يضيع بسرعة ، ومياه كثيرة ستمر تحت جسور الاوضاع المتردية ..الشعب ينتظر معالجات يجدها في البقالة ، السوق ،المواصلات،… الخ

رشان أوشي

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