سيد الطيب: صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين مفتوح فيه بلاغ وحا يتم التحري معاه وقد يتم سجنه





شايف في حملة مدورة في لجنة إزالة التمكين لما تكون الحملة من الفلول مقبولة لكن من غير الفلول ما مبررة.

هل اعضاء لجنة إزالة التمكين فوق القانون؟

صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين مفتوح فيه بلاغ وحا يتم التحري معاه وقد يتم سجنه لانو ما فوق القانون زي ما بحاول اصحاب الحملة تصوير الوضع.

هدم لجنة إزالة التمكين بعني النهاية الحقيقية لاي محاولة لتجفيف مصادر تمويل الكيزان

ولا لسه في زول فاكر الكيزان حا يستخدموا الاموال في اعمال خيريه؟

هل تعلم اي كوز تم فصله بصرف راتبه كامل من التنظيم؟

هل تعلم لما الحكومة الانتقالية زادت الرواتب برضو الكيزان المفصولين رواتهم زادت من التنظيم وبنفس الراتب الحكومي الجديد؟

هل تعلم كل كيزان الاتحادات والجمعيات والمنظمات التم حلها والشركات التم استردادها والمفصولين من الوزرات والمؤسسات الحكومية وكل الحا يتم فصلهم رواتبهم حا تكون ماشه زي ما هي وفق وعد التنظيم ليهم وكل المطلوب منهم يكونوا شغالين بي حسابات وهميه في وسائل التواصل الاجتماعي وللزحف عند الطلب.

كل اعضاء التنظيم يمارسون نشاط اعلامي مكثف لضرب الحكومة الانتقالية لدرجة اضطرتها للوقوف في نقطة الدفاع بدلا عن الهجوم واستمرار لجنة إزالة التمكين في تطهير فلولهم من مؤسسات الدولة واسترداد الاموال والعقارات والشركات.

هل تعلم انو المليارات التم استردادها ما بتساوي شي في جبل التمكين؟

هل سمعت بي عضو لجنة ازالة تمكين مشى اقتحم محل بدون ما يكون في صحبته النيابة والشرطة؟

هل سمعت بي عضو لجنة إزالة تمكين عندو بطاقة وبمارس بلطجة على المواطنين؟

نحن عندنا سياسيين وناشطين بفتكروا انهم انتصروا خلاص بسقوط المؤتمر الوطني والشعبي يوم 11/أبريل/2019 لكن ناسين انو الحركة الاسلامية تنظيم حكم السودان 30 سنة وعندو ارتباطات دولية ولن يسمح التنظيم الدولي للاخوان بفقدان السودان للابد خاصة في ظل صراع محاور وصل للتدخل العسكري المباشر والاشتباك بين المحورين في الجاره ليبيا.

عندنا سياسيين وناشطين ناسين العدو الرئيسي وخطورتو وشغالين تكسير في بعض وصراعات مؤسفة ومزايدات مخجلة وادعاءات رخيصة.

الثورة دي حا تصل لوجهتها في الحرية والسلام والعدالة بيك او براك فالافضل الناس تكبر وتكون قدرها وتترفع عن الصغائر وتعرف حجم التحدي والمسؤولية التاريخيه قبل فوات الاوان.

#ادعم_تفكيك_التمكين

#ادعم_السلام_والعداله

Said Eltayb

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