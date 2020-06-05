خبير: الظروف الاقتصادية ألقت بظلالها على تظاهرات ال 3 من يونيو





أكد الدكتور أسامة سعيد الخبير والمحلل السياسي الاستراتيجي ان التظاهرات التي تدعو لها لجان المقاومة وتجمع المهنيين فقدت الكثير من الزخم والاهتمام والاعداد الكبيرة التي تشارك فيها خاصة الشباب مبينا ان تظاهرات الثالث من يونيو الجاري والتي أصرت لجان المقاومة على تنظيمها جاءت باهتة وشارك فيها اعداد قليلة جدا من الشباب الثوري. وقال الدكتور أسامة يبدو أن لجان المقاومة فقدت الكثير من تأثيرها بعد الكثير من الحوادث التي شوشت عليها كحادثة خلاوي شرق النيل وضرب عدد من الشباب في العاصمة والولايات مما سبب لها احراجا كبيرا وقلل من تأثيرها وسط القطاعات الحية من المجتمع. وأضاف سعيد ان فشل الحكومة الانتقالية في وضع حلول للازمات الاقتصادية المتلاحقة ومعاناة الشعب السوداني من ويلات الاغلاق ووباء كرونا والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية الاستراتيجية لاسيما السكر والدقيق والشاي وزيت الطعام واللحوم الحمراء والبيضاء بشكل لايستطيع المواطن تحمل تبعاته المالية جعل الكثيرين يفضلون الاتجاه نحو توفير احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم دون النظر الى مادون ذلك من محاولات التأثير السياسي. وشجب د. أسامة عدم التزام منظمو هذه التظاهرات في الثالث من يونيو باجراءات وتعليمات وزارة الصحة لمحاربة جائحة كرونا مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات مستنكرا أيضا إهمال لجان المقاومة وتجمع المهنيين للنصائح التي اطلقتها لجنة الاطباء بعدم تنظيم هذه التجمعات والتظاهرات استجابة للظروف الصحية التي تمر بها البلاد خاصة وان العاصمة الخرطوم تسجل اكبر عدد من إصابات ووفيات كرونا في السودان مؤكدا ان لجنة الاطباء من التنظيمات والكيانات الثورية الفعالة والمهمة التي شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة بصورة كبيرة لاتخطئها العين ولها أدوار عظيمة في محاربة الجائحة وكان ينبغي الاستماع لنصائحها.

الخرطوم: خبطة نيوز

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