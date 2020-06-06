السودانيون يكتشفون أن تجمع المهنيين لم يكن الا يافطة أحزاب لن يقبلها أحد ان هي جاءت بأوجهها الحقيقية

أستغرق السودانيون عامآ ونصف ليعرفوا أن تجمع المهنيين لم يكن الا يافطة أحزاب لن يقبلها أحد أن هي جاءت بأوجهها الحقيقية ..
أستغرق السودانيون 9 أشعر ليعرفوا أن حمدوك لا يصلح لأن يشغل منصب مدير فرع نائي في بنك محلي .. دعك من رئاسة وزراء بلد كبير كالسودان ..
وأستغرقوا 6 أشهر ليعرفوا بأن طريق الحكام الجدد الي القصر الجمهوري كان لابد أن يمر بمحطة جريمة فض الأعتصام ..
أشياء كتبناها في بداياتها .. قلناها علي اليابسة و السفن لم تبحر بعد .. ولكن الواحد يواسي نفسه بأنه كان في المكان الصحيح من التاريخ ..
عبد الرحمن عمسيب
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1 تعليق
# الثورة مسروقة ..
#الحكومة مضروبة ..
# الطريق الي القصر الجمهوري ومجلس الوزراء كان لابد أن يمر بمحطة جريمة فض الأعتصام..