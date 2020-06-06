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السودانيون يكتشفون أن تجمع المهنيين لم يكن الا يافطة أحزاب لن يقبلها أحد ان هي جاءت بأوجهها الحقيقية

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تجمع المهنيين

أستغرق السودانيون عامآ ونصف ليعرفوا أن تجمع المهنيين لم يكن الا يافطة أحزاب لن يقبلها أحد أن هي جاءت بأوجهها الحقيقية ..
أستغرق السودانيون 9 أشعر ليعرفوا أن حمدوك لا يصلح لأن يشغل منصب مدير فرع نائي في بنك محلي .. دعك من رئاسة وزراء بلد كبير كالسودان ..

وأستغرقوا 6 أشهر ليعرفوا بأن طريق الحكام الجدد الي القصر الجمهوري كان لابد أن يمر بمحطة جريمة فض الأعتصام ..
أشياء كتبناها في بداياتها .. قلناها علي اليابسة و السفن لم تبحر بعد .. ولكن الواحد يواسي نفسه بأنه كان في المكان الصحيح من التاريخ ..

عبد الرحمن عمسيب

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1 تعليق

موسى الشريف 2020/06/07 at 8:59 ص

# الثورة مسروقة ..
#الحكومة مضروبة ..
# الطريق الي القصر الجمهوري ومجلس الوزراء كان لابد أن يمر بمحطة جريمة فض الأعتصام..

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