رشان: تاني مافي سوداني عندو استعداد يطلع ويموت عشان يجي حزب يتسلق تضحياته





طيب عرفناكم عايزين تطلعوا الشارع وتسقطوا الحكومة دي ..

في اسئلة لازم تتوفر ليها اجابات واضحة وشافية وكافية ..عشان ما يتكرر نفس السيناريو الحالي الانتوا رافضينه ..

بديلك السياسي شنو؟

يعني ما هو بديلك ل تحالف ق.ح.ت ..؟

مشروعك شنو؟ طبعا الثورات بتقوم لمشاريع ما هبتلي ساي ، ولا زعل فقط ..

اين هو المشروع الوطني العايز الناس تطلع تموت ليك عشانه؟ طبعا طلس تاني زي طلس اعلان ح.ت ما بمشي في الشباب وشغل الخم داك ..

طيب معروف اي ثورة في السودان بتساهم فيها القوات المسلحة بالانحياز وخلع النظام ..انت حتمشي للعساكر ديل تاني؟ ..وبعد ينحازوا ليك تنبذهم وتعبي الناس ضدهم ؟

ونخش في نفس الدوامة دي ..ولا حتسقطها كيف ؟

الناس قبل تشيلها الهاشمية ..احسن تلقى اجابات للاسئلة دي عشان فعلا تكون ثورة ذات مقاصد واهداف وتقدر تخاطب جموع السودانيين للمشاركة فيها ودعمها ..

لانه تاني مافي سوداني عندو استعداد يطلع ويموت عشان يجي حزب يتسلق تضحياته ..

رشان أوشي

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