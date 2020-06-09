وجدي صالح، حقيقي أداء مدهش ولغة جسد مقنعة جدا لممثل بارع ضل طريقه لعالم السياسة





الليلة اول مرة اقعد اشاهد مؤتمر ازالة التمكين ، اتكيفت شديد جدا والله من الأداء المسرحي و الكاريزما بتاعت وجدي صالح ، حقيقي أداء مدهش ولغة جسد مقنعة جدا لممثل بااااارع ضل طريقه لعالم السياسة و افتقدته الدراما السودانية الكان ح يضيف ليها الكتيييير ، المهم ما عايز اطول عليكم بس عايز اقول ليكم انو الكيزان كانوا كل سنة بيحيلو مئات الموظفين من الخدمة المدنية المشكوك في امر انتماءهم للمؤتمر الشعبي بالاضافة لبعض كوادرهم الضالة و بعض اللذين قد بلغوا السن القانونية للتقاعد ، يعني الاعداد التي تمت احالتها اليوم في المؤتمر الصحفي بتاع وجدي و الفكي منقة لا يمكن باي حال من الاحوال انو تطلع بره الفئات الذكرتها دي ، ده لو ما كان فيهم ثوار كمان ،

و بكرة موظفين المؤسسات دي ح يكتشفوا كلامي ده لامن يطلعوا على الكشوفات .

و كمان كانوا الكيزان كل سنة بيرجعوا كم شركة خاصة لوزارة المالية من شركاتهم ، خلافات عادية بيناتهم بتسمع تاني يوم انو شركة كردفان او الاقطان استولت عليها المالية .

اما موضوع العشرين مليون دولار الشهرية دي يااااخ والله انا مندهش فيها جدا ، وجدي قال دي نثرية شهرية بتاعت البشير ، و لو متذكرين انو القضية الاتسجن فيها البشير كانت بسبب مبلغ عشرين مليون دولار رسلها ليهو بن سلمان عن طريق مبعوث خاص و بي طائرة خاصة و البشير من شدة ما فرح بيها دساها في بيت الضيافة ، يعني هسه انت البتقراء كلامي ده لو بتصرف نثرية شهرية عشرين جنيه و انا رسلت ليك عشرين جنيه زيها ، هل ح تفرح بيها و هل ح تدس القروش الرسلتها ليك دي جوة بيتكم ؟

الله غالب و الايام كفيلة بكشف الحقائق.

نزار العقيلي

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