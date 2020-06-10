قحت تصاب بالفزع والقلق وتتحسس مقاعد السلطة وامتيازات التمكين !!





إذا كنت قحتاويا مراهقا فلا تقرأ هذا !!

أكبر درس يجب أن يقف عنده عقلاء قحت :

1/ مع وجود حظر ساري يشل الحركة .

2/ مع تقطيع ولاية الخرطوم بإغلاق الكباري .

3/ مع صعوية المواصلات وندرتها إن لم يكن عدمها .

4/ مع عدم مشاركة المناطق الطرفية في ولاية الخرطوم ذات الكثافة السكانية العالية لصعوبة الوصول .

5/ مع عدم مشاركة الولايات التي لاتملك جمهورية قحت الخرطومية فيها وجودا .

6/ والأهم من ذلك كله مع عدم وجود إعلام مسبق لعدة أيام للتعبئة والحشد .

رغم ذلك كله كان هذا النجاح الذي أصاب قحت بالفزع والقلق فتحسست مقاعد السلطة وامتيازات التمكين !!

على عقلاء قحت أن يقرأوا هذه الحيثيات بعين الرشد لا المراهقة وأن يدركوا أن الحل في وطن يسع الجميع .

*د.محمد علي الجزولي*

*رئيس حزب دولة القانون والتنمية*

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