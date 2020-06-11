ما هو الفرق بين حكومة الانقاذ وحكومة قحت؟





طيب خلونا من الانقاذ الله لا عادها. وكت الناس مقرة انو الحكومة الحالية فاشلة ومنتهية. طيب راجين بيها شنو ؟؟

زمان و نحن شفع كان بنسمع امهاتنا بقولو ربي السفيه ما تربي العاطل.

*المقصود بالسفيه زول بتاع سكر وعربدة.

بس ياهو دا الفرق بين حكومة الانقاذ وحكومة قحت. قحت عواطلية ما منهم رجا.

الفرق بين النظام السابق و الحكومة الحالية هو كالفرق بين الدكتاتور والهوان.

والله أنس عمر ما كان خاتي عليهم وكت قال عنهم هوانات.

بكل سوء النظام السابق كان هناك شيء اسمه “الحكومة السودانية”. ما نشهده الآن يقول بأنه لم تعد هناك حكومة سودانية.

هناك مجرد شبح باهت لحكومة.

في الحقيقة لو الثورة دي جادة مفروض أي وزير تم اكتشاف انتماءه الحزبي يمشي الشارع طوالي.

بالكتير مفروض يكون في وزيرين فقط بمجلس الوزراء من الحزبيين. دا الاتفاق السياسي الوقعته قحت مع العسكر ولا انا غلطان ؟؟

مش الاتفاق نص على حكومة كفاءات غير حزبية باستثناء وزيرين فقط ؟؟

حاليا قحت كلها بتقول دي حكومة محاصصات وحاجة معروفة ومكشوفة.

ويجوك ناس يقولو ليك ما تقول اكرم شيوعي. ما جادين والله.

قلت اكرم شيوعي فاشل. في كم زول ما اعترضو على وصفه بالفاشل، لكن اعترضو على وصفه بالشيوعي.

آخر واحد قلب الهوبا عديل: قال لي وصفه بالشيوعي دا “اغتيال شخصية” !!

سؤال؛ هل هناك أي تحرك من السلطة الانتقالية لمواجهة أزمة الدواء في السودان ؟ وهي أخطر من وباء الكورونا وأخطر حتى من حرب شاملة.

الاقالة أولى بها الشيوعي الفاشل أكرم، وهو تسبب بموت المئات و ربما الآلاف

الثورة دي لو فعلا محروسة ما كانت اتسرقت من الوهم ديل. ما تغشو روحكم ساي. وواجهو الحقيقة.

Haliem Abbas

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