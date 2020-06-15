وزير الغفلة أكرم ضار بالصحة تماما، استقيل بالله وتجربتك المريرة ستُدرس في مناهج الفشل





تحذيرات أكرم وتصريحاته تشبه فعلا (التدخين ضار بالصحة)

ياسعادة وزير الغفلة نحن مامتضطرين ابدا نسمع كلامك أبدا، وتحذيراتك دي تقولا لم تكون في منظمة الصحة العالمية، وواضح جدا انك لم تتعلم بعد أن تكون وزيرا في دولة وضعها زي السودان وتجربتك المريرة في الطاقم الحكومي ستُدرس في مناهج الفشل في الأداء التنفيذي، وليس الفشل فقط بل نحن فقدنا أرواح بسبب ادارتك الكسولة للازمة الصحية التي تعيشها البلاد، واتباع اسلوب العنجهية والخم وإطلاق التصريحات كيفما اتفقت مع هواك توضح خفة كبيرة واستخفاف بالمسؤولية، ، بالله كيف لوزير أن يرمى المسؤلية هكذا لأي مشكلة على آخرين، فأين جهدك انت ؟

هل جهدك هو إطلاق تصريحات تبرئة الذات فقط؟

ومع ذلك واي شي تعملوا للتنصل من المسؤولية وهذه تحديدا بالضبط هي عدم مسؤلية منك، (هذا التنصل) فانت مسؤل سوا بتحمل المسؤولية الفردية أو الجماعية ومذنب كمان !!

انت يأكرم ضار بالصحة تماما، فاستقيل بالله وهنيئا لك لقب الوزير السابق المضر

وائل سلامة

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