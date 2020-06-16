الجزولي: حل الأزمة الإقتصادية ليس في مطاردة تجار العملة

حل الأزمة الإقتصادية ليس في مطاردة تجار العملة وإنما في الإنتاج والإنتاج يحتاج إلى :
1/ استقرار سياسي جاذب لرؤوس الأموال .
2/ سياسات وحوافز مشجعة للمستثمرين .
3/ دولة قانون يأمن المستثمر فيها على ماله وحقوقه .
4/ محاربة للفساد الطارد للمستثمرين بعقوبات رادعة .
5/ ثقافة مجتمعية عن تثوير الإنتاج توجه المجتمع للعمل الحر بدلا من الوظيفة .
6/ مراكز علمية لبحوث التنمية والإستثمار توفر معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة .
7/ أيدي عاملة مدربة وإحترافية .
8/ بنية تحتية من طرق وجسور ووسائل نقل متوفرة ومتطورة .
ما لم ننتج سنظل مقبلين على شراء الدولار لنستورد !
وعندئذ لن تجدي سياسات مطاردة تجار العملة شيئا لأن دولة عاجزة عن توفير الدولار للدواء لن تستطيع توفيره لسلع وخدمات أقل منه أهمية !
د.محمد علي الجزولي
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