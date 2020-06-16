الجزولي: حل الأزمة الإقتصادية ليس في مطاردة تجار العملة





حل الأزمة الإقتصادية ليس في مطاردة تجار العملة وإنما في الإنتاج والإنتاج يحتاج إلى :

1/ استقرار سياسي جاذب لرؤوس الأموال .

2/ سياسات وحوافز مشجعة للمستثمرين .

3/ دولة قانون يأمن المستثمر فيها على ماله وحقوقه .

4/ محاربة للفساد الطارد للمستثمرين بعقوبات رادعة .

5/ ثقافة مجتمعية عن تثوير الإنتاج توجه المجتمع للعمل الحر بدلا من الوظيفة .

6/ مراكز علمية لبحوث التنمية والإستثمار توفر معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة .

7/ أيدي عاملة مدربة وإحترافية .

8/ بنية تحتية من طرق وجسور ووسائل نقل متوفرة ومتطورة .

ما لم ننتج سنظل مقبلين على شراء الدولار لنستورد !

وعندئذ لن تجدي سياسات مطاردة تجار العملة شيئا لأن دولة عاجزة عن توفير الدولار للدواء لن تستطيع توفيره لسلع وخدمات أقل منه أهمية !

د.محمد علي الجزولي

شارك الموضوع :





