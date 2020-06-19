أسماء الشهداء من ديسمبر حتى يونيو.. عدد كبير اولاد اهلهم ناشطين في الحركة الإسلامية وجزء اهلهم حركة إسلامية





اول مره ادخل القيادة دي كان بي طلب من صديق عزيز علي جدا الكلام ده كان يوم 7 أبريل او 8 ما متذكر بي دقة .. حرص يومها صديقي هذا ان أطوف كل الميدان كان معاي عدد من الناس اصلا كانوا من يوم 6 قاعدين هناك ..

كان عندي مشكلة انو اخوي واخواتي الاصغر مني كانوا برضو من يوم 6 ابريل مرابطين فشلت عموما في اقناعهم انو هم ما مفروض يباروا التجمع وقوى الحرية والتغيير وقتها والحمد لله شافوا اسه براهم الحاصل وجزء اقتنع وبقى بيقول انهم غلطوا وجزء بقى بيسكت وقت نجيب السيرة بتاعت الموضوع.

أمس قريت قائمة بي أسماء شهداء الحراك من ديسمبر حتى يونيو لقيت انو عدد كبير اولاد اهلهم حركة إسلامية وناشطين في العمل التنظيمي حتى اللحظة وجزء اهلهم حركة إسلامية انقطعت صلتهم بالعمل التنظيمي من فترة قبل إسبوع لاقيت واحد من الاطباء الكانوا شغالين في العيادات بتاعت القيادة حدثني انو كل الكانوا معاهو من الاطباء في العيادة بتاعتو كانو اولاد إسلاميين وبنات إسلاميين واحدى البنات أبوها قيادي معتقل اسه .

الزول الحنسني عشان اخش القيادة اول مره ده برضو كان من اولاد الاسلاميين كان منطقو حينها انو القصة دي لازم تنتهي عشان نشوف البعدها ..

تقريبا غالب الناقشتهم وقتها من بداية الحراك الليلة ناقمين على الحرية والتغيير وكان في مثل بيقولو واحد من قيادات الشعبي بيقول لو عايزين تعرضوا شوفو دلوكتكم بي وين وما تعرضو في دلوكة غيركم وان شاء الله الناس الناقمة الليلة على الحرية والتغيير ديل عرفوا انهم عرضوا في دلوكة غيرهم وربنا يرحم اولاد الناس المساكيين.

الصديق محمد احمد

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