نزار العقيلي: (٣٠ يونيو .. يوم العبور)





( ٣٠ يونيو .. يوم العبور )

مقدمة :

قبل ما ادخل ليكم في رؤيتي للسيناريوهات المحتملة في يوم ٣٠ يونيو القادم عايز اذكركم بي حاجة مهمة جدا” قبل كده قلتها ليكم .. لو بتتذكروا بداية المفاوضات بين المجلس العسكري و قحت اظهر لينا المجلس العسكري رغبتهم في إنتخابات مبكرة .. و في الحقيقة دي ما كانت رغبتهم الحقيقية لكن عملوا فيها دايرين انتخابات مبكرة و لو كانت القوى السياسية وافقت وقتها كان احزاب اليسار حتفوز فوز كاااسح جدا” لانو الشارع وقتها كان ممكن يرشح الشيطان نفسه ولا يرشح احزاب اليمين ، العساكر قصدوا انهم يعملوا فيها راغبين في انتخابات مبكرة عشان عارفين القوى السياسية الغبية ح ترفض و تختار فترة انتقالية طويلة .

( إنتباه )

ذكرتكم بالحكاية الفوق دي عشان تنتبهوا لاي سيناريو بيترسم في المرحلة القادمة ، و يوم ٣٠ يونيو ده لو المكون العسكري سمح بتحرك المواكب يبقي ح نكون قدام سيناريوهات كتيرة ح افصلها ليكم هنا ، و قبل ما افصلها ليكم لازم تعرفوا انو القوى السياسية و النقابية التي نادت بالخروج يوم ٣٠ يونيو عندها اهداف سياسية و مصالح حزبية ضيقة عايزة تحققها و رافعة في الواجهة مطالب تانية لاجل التغطية و التضليل و بتستخدم الثوار كادوات و كروت ضغط لتنفيذ مطالبها و اهدافها الحزبية و ليس مطالب الثوار و الشعب السوداني و في نفس الوقت الكيزان اعلنو ظاهريا” انهم ما ح يشاركو في مليونية ٣٠ يونيو ، لكن في الحقيقة هم ح يكونوا اول ناس يطلعوا في المليونية لإستكمال خططهم و اهدافهم و ح يسعوا انو يرفعوا من سقف مطالب المليونية ، يعني حنك إستكمال مطلوبات الفترة الانتقالية ده ح يترفع السقف فيهو لو كانت المليونية ضخمة و استطاعت انو تتمركز في موقع حساس ذي القصر او القيادة و ح تكون المطالب الجديدة متمثلة في حل الحكومة و استبدالها بحكومة كفاءات مع الابقاء على حمدوك او المطالبة بحل كل الحكومة بي حمدوكها زاتو و استبدالها بحكومة كفاءات .

( كيف نقلب الطاولة على الجميع ؟ )

اول حاجة نبداء بتوقيت الخروج و يتم تغييره للساعة ٦ مساء بدلا من الساعة الواحدة ظهرا” عشان مواكب المساء مريحة للثوار و بتضمن اكبر عدد في المواكب و برضو كمان بتصعب عمليات الرصد الامني لقيادات المواكب .

الحاجة التانية لازم انو نقاط التجمع للمواكب تكون قريبة جدا من الكباري ، ذي منطقة الزوادة قبل كبري النيل الازرق و منطقة المحطة الوسطي قبل كبري المك نمر و نفق كوبر و السلاح الطبي و محطة سراج عشان عبور الكبارى يكون ساهل جدا لانو نقاط التجمع لو كانت بعيدة من الكباري ح يسهل تفريقها و المسافات ح تكون بعيدة للثوار .

و اهم حاجة انو ما تسمحوا لتجمع المهنيين انو يكون متحكم في مساراتكم و تحركاتكم و توجيهكم ، يعني سيناريو ال٣٠ من يونيو السابق ما عايزنو يتكرر و يقولوا ليكم خلاص ارجعوا تقوموا ترجعوا .

حنك استكمال مهام الثورة ده حنك بيش و ما مفروض يمشي عليكم لانو ليكم سنة كاملة بتطلعوا مواكب و تقدموا مذكرات لاستكمال مهام الفترة الانتقالية و مااااااا حصل اي استكمال ولا حيزنون و كل الحصل إستنكاح ما استكمال .

الحاجة المهمة جدا جدا هي انو المليونية دي لازم تتحول لإعتصام جديد ، عايزين نرجع من حيث استشهدوا اخوانا ، و ده الاستكمال الحقيقي و المطلوب و اي طلس تاني معناها مافي داعي تطلعوا اساسا” .

لو ح تطلعوا معناها تطلعوا عشان تواصلوا طريق الشهداء و محل ما انتهي الشهيد كشة انتو تواصلوا عشان نعرف منو الحيفض اعتصامكم تااني .

اطلعوا عشان تاااااني ترسموا الجداريات و نشوف منو الحيمسحها تاني .

اطلعوا عشان تقلبوا الطاولة على الاحزاب الحقيرة و على الكيزان و على كل عسكرى قاتل و خائن .

ارفعوا سقف المطالب اول ما تتمركزوا بحيث انو يكون اعلى من سقف الاحزاب و اكبر من خبث و توقعات الكيزان .

و يا مدنية كاااملة يا انتخابات مبكرة و الحشاش يملاء شبكتو

خلوهو يكون يوم العبور الحقيقي و احسموا فيهو الفوضى لانو الكلمة كلمتكم و البلد بلدكم و الجيش حقكم .

نزار العقيلي

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