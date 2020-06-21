لجنة ازالة التمكين تعتذر لشركة الراسل: حصل خطأ





طيب بسم الله ..

بالنسبة للتطورات بخصوص موضوع شركة الراسل -حقتنا- ، نحن لأننا كنا واثقين إنه الاتهام باطل ، اتخذنا كل الإجراءات الممكنة و حددنا الخطوات الجاية دي وبالتسلسل دا :

– نبدأ بطلب مراجعة القرار

– نرفع طلب الاستئناف

– وآخر شي كنا حنلجأ للقضاء وكنا واثقين تماماً من رجوع الشركة ، بس كان رد الاعتبار هو أهم ..

الحمدلله طلب مراجعة القرار جاب نتيجته الحتمية والمتوقعة بالنسبة لينا ..

والليلة قعدنا أنا وأبوي -عمار السجاد- وأخواني ( بإعتبارنا المساهمين في الشركة والمتضررين نفسياً قبل كل شئ ) مع د.صلاح مناع وبحضور اتنين من قيادات الحرية والتغيير بالإضافة لمندوب بنك السودان ، وشهادة حق استقبلونا استقبال كويس -نتمنى إنه دا يكون ديدنهم مع باقي المظلومين ..

المهم وضحو لينا إنه حصل خطأ وإنه تمت مراجعة القرار وشركتنا ورد ذكرها عن طريق الخطأ، صراحة لسه ما عرفنا حيثيات الاتهام لكن وعدونا إنه الكلام حيطلع للرأي العام في أي لحظة وبكل التفاصيل in public زي ما الاتهام كان للرأي العام و in public .. لأنه أنحنا تضررنا من الحاجة دي ، ووعدونا باعتذار مكتوب..

وحقيقة يا جماعة ما ضاع حق وراءه مطالب ، عندك حق أجري وراهو وأعمل كل الإجراءات القانونية الممكنة البتخليك ترجعه ..

وشكرا جزيلا وكثيرا لكل الناس الدعمتنا وما شككت فينا للحظة وللناس الأساءت وهم ما بيعرفونا أصلا وبدون ما يتحققو فبقول ليهم “وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم” إن شاء الله تتعلمو تمسكو لسانكم من الكلام الشين ..

والحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من قبل وبعد

بقلم

سجود السجاد

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