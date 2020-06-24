هل العزف على الآلات الموسيقية حرام ؟ أمين الفتوى يجيب





هل اللعب الآلات الموسيقية حرام ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال ممدوح، أن العزف على الآلات الموسيقية ليس حرامًا.

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هل العزف على الجيتار حرام؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية على يوتيوب.

ورد “وسام”، قائلًا إن الموسيقى فى حد ذاتها إنما هى صوت فلا تكون حرامًا إلا إذا كانت لإثارة الشهوات المحرمة والحض على الفسق والفجور ومعصية الله تعالى أما إذا كانت لغير ذلك من الأغراض المباحة فلا مانع منها شرعًا ولا تكون حرامًا.

هل الموسيقى حلال أم حرام؟

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الغناء والموسيقى كلام ومعانٍ، إن كانت حسنة فهي مقبولة وإن كانت قبيحة فهى غير جائزة وحرام.

وأضاف عاشور: “الموسيقى المصحوبة بأشياء فاحشة أو شرب خمر حرام”.

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وأوضح أن الموسيقى إن كانت لا تفوت وقتًا ولا تقترن بمحرم، فهي ليس فيها بأس ولا حرج، مُشيرًا الى أن بعض الأطباء ينصحون بسماع الموسيقى لأنها تهدئ الأعصاب فإذا كانت كذلك فهى ليست حراما.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن العزف على البيانو يعد من الأصوات فحلاله حلال وحرامه حرام.

وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية “سى بى سى”، ردا على متصلة تسأل عن حكم العزف على البيانو؟ أن هناك نغم يقرب إلى التأمل فى الكون ويهدأ النفس وهناك نغم كأنه من الشيطان ولذلك يجوز التعلم ولابد أن نجعله فى المقطوعات التى تؤدى إلى تهذيب الأخلاق والتأمل فى الكون.

صدى البلد

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