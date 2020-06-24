سيد الطيب: الحاصل مع العالقين جريمة في حق مواطنين سودانيين ارتكبتها السلطات الحكومية





مدير الطيران المدني المهندس إبراهيم عدلان أعلن توقف رحلات العالقين الجوية.

هل بتفتكر انو اعلن تعليق الرحلات قبل فترة كافية عشان المسافرين يرتبوا اوضاعهم؟

لا طبعا ولا كلف نفسه بعد طلع جدول رحلات قام لغى الجدول فجأة بدون اخطار للعالقين.

اليوم في مئات العالقين بعد وصلوا المطارات قالوا ليهم ارجعوا الرحلات اتلغت

وطبعا ديل ناس اغلبهم ساكنين ايجار في فنادق وشقق على اساس انهم مسافرين اخلوا اماكن سكنهم.

يا ابراهيم عدلان لغيت جدول الرحلات ليه؟

قال: حتى يتسنى لوزارة الصحة إتمام الفحوصات المتراكمة للعالقين لانو فحوصات العالقين كانت أكبر من طاقة المعامل الموجودة في استاك، ومركز جبرة، ومعامل السلاح الطبي.

يا ابراهيم عدلان انت بعد عملت جدول رحلات للعالقين ما كنت منسق مع وزار الصحة عشان توريك بتقدر تستقبل كم في اليوم؟

الاستهتار ده حدو وين

الحاصل مع العالقين ده جريمة في حق مواطنين سودانيين ارتكبتها السلطات الحكومية وبعثاتها الدبلوماسية وسلطة الطيران المدني.

Said Eltayb

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