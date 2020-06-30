



نصيحة مشفق عليك.. محب لك..

أخي الحبيب.. لا تعرض نفسك للقتل أو للتجريح أو الاعتقال أو لغير ذلك مما يسوءك بالمشاركة في المظاهرات.

الزم بيتك كما لزم الملايين بيوتهم.. وكما لزم حتى أبناء المحرضين ومن يزينون لك الخروج في المظاهرات..

في المظاهرات هرج ومرج واختلاط حابل بنابل ووجود قناصات.. والمظاهرات ليست من الأساليب الشرعية في إصلاح الأحوال أو تغييرها للأحسن..

إن الغالبية وقد تعرف منهم الكثير يغلقون أبواب بيوتهم على أبنائهم إغلاقا محكماً في الأيام التي يعلن فيها وجود مظاهرات خوفا على أبنائهم.. ويكررون لهم التحذير والتنبيه بسبب وبدون سبب حفاظا عليهم.. فلا تكن كبش فداء فتستجيب لمن يحرضونك على المشاركة في هذه الأعمال..

أرءيت كيف يصورون القتيل والجريح أو المقبوض عليه ويستثمرون ذلك لمزيد تأجيج وتهييج؟!

ثم ماذا تكون النتيجة لهذا الثمن الغالي..؟!

استجب لأمر ربك الذي أمرك بأن تحفظ نفسك ولا تعرضها للهلاك (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)..

ولم يكن في يوم ما في تأريخ هذه الأمة أن هذه التضحية وتعريض النفس للهلاك بهذه الفوضى من أسباب التغيير إلى الأحسن؛ بل العكس فإن هذه الأعمال أنتجت الدمار وأثمرت الخراب وهذا مدون بتفصيل في التأريخ القريب والبعيد..

ولو تتبعت مفاسد المظاهرات لوجدتها قتلا وسجنا ودمارا وخرابا وإهلاكا للحرث والنسل وإتلافا لممتلكات عامة وخاصة وفسادا في الأرض..

حافظ على نفسك أخي الموفق وعلى بلدك ولا تتسبب في شر وأذى خاص أو عام ولا تتسبب أنت وغيرك في تأجيج فتنة عمياء عامة لا تصيبن الذين ظلموا منا خاصة ..ولا تأتي بفجيعة لأهلك ومحبيك.

حفظك الله ورعاك وجعل عاقبة أمرنا وأمرك وأمر بلادنا خيرا عاجلا وآجلا.. وكفانا شر أعدائه وأعداء دينه وكتابه وعباده الصالحين..

العلماء إذا سئلوا عن حكم المظاهرات فإنهم يفتون بتحريمها حتى لو أذنت بها الحكومة فهي سبيل تخريب وقتل ودمار وأما من أجاب السائل بقوله {نحن بنتفرج} فهو نوع من (دغمسة الفتوى) و(غش المستفتي)

أ.د عارف عوض الركابي

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