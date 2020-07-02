الطبيبة الثورية المناضلة داليا كباشي تكتب: ادارة جائحه كورونا في السودان .. صفر من عشرة!





ادارة جائحه الكورونا!

صفر من عشرة!

أكبر صفر في العالم!

اسوأ ادارة ل جائحه الكورونا حصلت البته على مستوى الكرة الأرضية!

قاعدة التعامل مع الوباء معروفه!

الفحص + تتبع المخالطين + العزل + الحجر + دراسات علميه للبحث عن اللقاح واثار المرض

الصعب في الكلام دا شنو؟!

اغلاق كباري وشوارع.. واضح انكم بتعرفوا تقفلوها متين!

الجائحه ليها كم شهر؟ ليه ما حصل حظر حقيقي ولا اغلاق حقيقي غير اغلاق المطار الذليتوا ابو اهلنا بيهو دا؟

الفحص وبروتوكول الكشف عن المرض اسوأ ما يكون!

تاخير في اخذ العينات..

نتايج متأخره.. اخطاء في التشخيص.. ودا كلو لانو ما عندك بروتوكول واضح يقول تفحص منو وما تفحص منو!

ملف العالقين.. حدث ولا حرج..

قلنا ليكم الناس ترجع بي فحص كورونا من دول الاجلاء..

عملتوا قرار اصنج جدا انو اي زول يجي بي فحص مدتو 48 ساعه بدون ما تجدولوا الرحلات!

طيب افحص متين وانا ما عارف رحلتي متين اصلا!

و 48 ساعه دي الحددها منو وعلى أي اساس زاتو؟

دا معناها انت لا عارف المرض شنو لا مدة حضانتو كم!

عملتوا منصه اسمها منصه الكورونا.. ومعاها كول سنتر بي رقمين قفلتوا واحد فيهم فجأة لاسباب ما معروفه وهم زاتهم الرقمين كانوا يا الله يا الله شايلين الناس!

ملف المراكز الصحية مشاركتكم فيهو 11 صابونه!

الباقي عملتو لجان المقاومه بي ضراعها!

قلنا ليكم اعملوا تأهيل للمراكز عشان تخففوا الضغط على المستشفيات وتستفيدوا منها ك مراكز فرز!

لجان المقاومه الما اطباء وما مسؤولين ديل اظهروا افضل درجات الوعي في التعامل مع الوباء جوه الأحياء..

ساعدوهم ساي خجله بس!

ملف الحجر الصحي

خليهو عشان دا وجع قلب براهو!

كل يوم قام الوزير بتعيين فلان واعفاء فرتكان..

رجع فرتكان.. اعفي خمجان.. رجع خجمان.. جيب كسلان

شفتا فرتكان الأول دااااك؟

اي 🤔

رجعوا.. قلتا ليك رجعوا اي!

ملف الدواء!

طبعا حدث ولا حرج..

كل يوم الغاء التسعيرة.. رجعوا التسعيرة.. اعملوا اجتماع.. الوزير ما جا.. رجعوا التسعيرة..

شوف التسعيرة هسا لغيناها ولا رجعناها؟ 🤔

قاعدة سعادتك

طيب الغيها ✋

العالم بيتناقش في لقاح الوباء ونحن بنفتش في شريط البندول!

ملف مستشفى الخرطوم

قرار الايلوله.. رجع المستشفى.. لا الغيهو..

رجع مستشفى الذرة.. وبكره رجع مستشفى الخرطوم..

يا سعادتك احنا رجعناها already..

لا عادي رجعها تاني ما عندنا اخبار نسكت بيها الناس ✋

ما تتقعد لينا في الواطه..

وتصرصر لينا.. وتتصور لينا صور دراميه..

الاداء المسرحي دا لا بيعالج مريض لا بيجيب دوا…

ووالله كلامك سمح جدا.. انا شخصيا بطرب عديل لمن اسمعك.. لكن ياهو ببشيلوا الهوا وما بنشوف شي تاني!

واخرتها بقيت تطلع التجمعات عادي مع الناس وتقيف تخطب في نصهم والكمامه مافي في الوش والامور طيبه!

الله لا فتح عليك تقول التجمعات غلط والمليونيه غلط من محل واجبك المهني.. لا لا كمان ماشي تحوم في نصها!

عندك هسا خطه لي ما بعد 15 يوم لي تعداد الحالات الحايطير السما دا ؟

ما عندك البلحه.. البلحه ما عندك!

اشتغل او قول ما قادر عديل..

وما تقول لينا النظام البائد..

قول ما قادر.. ما عرفتا.. انا ماشي.. اكرم لينا واكرم ليك ياخي!

التقرير الوبائي بتاع الكورونا ليهو 7 يوم ما طلع!

قنعتوا خلاص ولا الوباء انتهى؟

Dalia Kabashy

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